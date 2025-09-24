台南27日試辦「假日友善狗狗公車」 邀飼主攜毛小孩輕鬆出遊

近年來社會風氣改變，毛小孩也是許多飼主家中重要成員，為打造更友善的公共交通環境，台南27日起率先在棕幹線及綠17等2條路線，開放試辦「假日友善狗狗公車」，提供飼主與毛小孩前往新營南瀛綠都心寵物公園及南區明和公園的便利交通選擇。

南市交通局表示，市府近年相當重視寵物友善政策，不僅鼓勵民眾完成寵物登記，也積極推動相關措施，本次試辦規畫在例假日特定班次開放飼主攜帶狗狗搭乘，以棕幹線與綠17各提供6班次往返服務。

交通局說，飼主可使用牽繩方式攜帶寵物，不必放入寵物籠，但上、下車時務必緊牽繫繩，並注意寵物安全，以降低毛小孩焦慮，提升搭乘體驗，同時須遵守相關乘車規範，留意寵物登記與健康證明規定，另為防範禽流感，仍禁止攜帶雞、鴨、鵝等家禽類動物。

公共運輸處代理處長蔡世勛則補充，針對假日友善狗狗公車，已安排專業講師為駕駛人員進行寵物應變教育訓練，但駕駛員與寵物互動經驗仍有限，也希望市民能多給予業者與駕駛鼓勵與耐心，同時提醒飼主隨身攜帶撿便袋，即時清理寵物排泄物，共同維護車內環境整潔。

「假日友善狗狗公車」消息曝光，不少飼主聽聞都相當開心，有飼主說，在歐洲許多國家都有開放寵物自由搭乘地鐵或高鐵，樂見台南能逐步開放大眾運輸友善寵物政策，讓毛小孩也能和飼主一起出遊玩樂。