快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

逆襲成功！男學生反手逼退獼猴保住三明治 2萬網友嗨：人類終於戰勝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學生以反手成功制伏上前搶食的彌猴。圖擷自臉書粉專《爆料公社》
一名學生以反手成功制伏上前搶食的彌猴。圖擷自臉書粉專《爆料公社》

高雄壽山（柴山）素有「獼猴王國」之稱，長年以來遊客的食物經常淪為猴群覬覦的目標，近來出現罕見的「人類反擊戰」！臉書社團《爆料公社》貼出一名網友分享的影片，貼文寫道：「第一次看到有人戰勝猴子欸！勝利是屬於強者的！三明治也是！」引發網友熱議。

在該則影片中，一名身穿綠T恤、黑短褲、疑似是學生的男子，在中山大學校園內與一隻獼猴展開「早餐對決」。男學生在雨天中撐著傘，一隻獼猴採主動攻擊，跳上男學生身上作勢要搶他手中的三明治。

只見獼猴抓住男學生左手，三明治眼看就要得手，未料男學生旋即以右手的雨傘使出反手甩開獼猴，成功擺脫糾纏。雙方在分出勝負後，男學生與獼猴還對視了一下，男學生略略舉起左手的三明治，用眼神看著獼猴，似乎在宣告這場激烈的戰鬥得勝。

該則貼文獲得了逾2萬名網友按讚，也有逾1500名網友熱烈留言討論此事。也有曾經在壽山遭獼猴搶食的網友表示，當時他反手打了猴子一巴掌，睜眼看到猴子露出難以置信的表情，讓他至今印象深刻，其他網友笑稱：「猴內心OS：真不敢相信，你居然打我，我是猴子耶！」、「那一天猴子想起了被人類支配的恐懼」。

長年在柴山活動的網友也分享經驗：「獼猴會看人的，群獼猴也是欺軟怕硬。我體格比較大隻，每次在公園吃早餐，猴群只敢在旁邊觀望，不敢搶。不過早餐還是不能放桌上，有一次被牠們直接秒搶。」並提醒即使「嚇退猴子」，仍要小心牠們的速度與牙齒。

另有網友補充科普，猴子屬哺乳動物，可能帶有狂犬病等病毒，若遭抓咬恐有感染風險。也有人搞笑留言：「這是壽山地區有文字記錄以來，第一次有人類戰勝獼猴，值得書寫入史冊永傳後世」，並認為「在中山，人要比猴兇，讓牠知道誰才是真正的早~~~餐~~~王！」

台灣獼猴 柴山 中山大學

延伸閱讀

中山大學可以被莊智淵教桌球！校友見選課頁面愣：還是20年前模樣

以為能有童話結局 上海女嫁台灣郎嘆成「奶媽牛馬」：回不去融不入

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

相關新聞

逆襲成功！男學生反手逼退獼猴保住三明治 2萬網友嗨：人類終於戰勝

高雄壽山（柴山）素有「獼猴王國」之稱，長年以來遊客的食物經常淪為猴群覬覦的目標。然而昨(23)日在臉書《爆廢公社》傳出罕見的「人類反擊戰」！一名網友在臉書《爆料公社》分享影片，並稱：「第一次看到有人戰勝猴子欸！勝利是屬於強者的！三明治也是！」引發網友熱議。

台南27日試辦「假日友善狗狗公車」 邀飼主攜毛小孩輕鬆出遊

近年來社會風氣改變，毛小孩也是許多飼主家中重要成員，為打造更友善的公共交通環境，台南27日起率先在棕幹線及綠17等2條路...

幫牠們找新家！桃園市非犬貓特寵認養27日登場

桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養活動，將於27日下午1點於中壢區亞矽IOT展廳旁空地舉辦，待認養特寵以鸚鵡、盾甲蜥、...

桃園特寵認養9月27日登場　鸚鵡、蛇、蜥等21隻

桃園市動保處27日將舉辦非犬貓特寵認養，將有鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、球蟒及蜜袋鼯等共21隻動物；其中鼠兔為登記認養，其餘現...

台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處

台北市信義區一處停車場竟出現山羌，民眾邊拍下山羌亂竄的影片一邊打給動保處。動保處表示，接獲通報後立即現場救獲，經檢視無傷...

獨／「小貓熊外交」恐因雙城延期衝擊？雙方動物園已挑好交換動物

原訂25日於上海登場雙城論壇昨天宣布延期，外界也擔心先前兩邊簽訂MOU要小貓熊交流恐受衝擊，據了解，雙方物種個體皆已談好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。