逆襲成功！男學生反手逼退獼猴保住三明治 2萬網友嗨：人類終於戰勝

高雄壽山（柴山）素有「獼猴王國」之稱，長年以來遊客的食物經常淪為猴群覬覦的目標，近來出現罕見的「人類反擊戰」！臉書社團《爆料公社》貼出一名網友分享的影片，貼文寫道：「第一次看到有人戰勝猴子欸！勝利是屬於強者的！三明治也是！」引發網友熱議。

在該則影片中，一名身穿綠T恤、黑短褲、疑似是學生的男子，在中山大學校園內與一隻獼猴展開「早餐對決」。男學生在雨天中撐著傘，一隻獼猴採主動攻擊，跳上男學生身上作勢要搶他手中的三明治。

只見獼猴抓住男學生左手，三明治眼看就要得手，未料男學生旋即以右手的雨傘使出反手甩開獼猴，成功擺脫糾纏。雙方在分出勝負後，男學生與獼猴還對視了一下，男學生略略舉起左手的三明治，用眼神看著獼猴，似乎在宣告這場激烈的戰鬥得勝。

該則貼文獲得了逾2萬名網友按讚，也有逾1500名網友熱烈留言討論此事。也有曾經在壽山遭獼猴搶食的網友表示，當時他反手打了猴子一巴掌，睜眼看到猴子露出難以置信的表情，讓他至今印象深刻，其他網友笑稱：「猴內心OS：真不敢相信，你居然打我，我是猴子耶！」、「那一天猴子想起了被人類支配的恐懼」。

長年在柴山活動的網友也分享經驗：「獼猴會看人的，群獼猴也是欺軟怕硬。我體格比較大隻，每次在公園吃早餐，猴群只敢在旁邊觀望，不敢搶。不過早餐還是不能放桌上，有一次被牠們直接秒搶。」並提醒即使「嚇退猴子」，仍要小心牠們的速度與牙齒。

另有網友補充科普，猴子屬哺乳動物，可能帶有狂犬病等病毒，若遭抓咬恐有感染風險。也有人搞笑留言：「這是壽山地區有文字記錄以來，第一次有人類戰勝獼猴，值得書寫入史冊永傳後世」，並認為「在中山，人要比猴兇，讓牠知道誰才是真正的早~~~餐~~~王！」