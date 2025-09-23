快訊

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

幫牠們找新家！桃園市非犬貓特寵認養27日登場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養即將開跑，本季共開放21隻動物認養。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養即將開跑，本季共開放21隻動物認養。圖／桃園市動保處提供

桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養活動，將於27日下午1點於中壢區亞矽IOT展廳旁空地舉辦，待認養特寵以鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒及蜜袋鼯為主，共有21隻動物開放認養。

動保處長王得吉表示，目前國人飼養非犬貓寵物如鼠、兔、兩生、爬蟲類及水族等，有逐年上升的趨勢，近年由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後無飼主領回，則透過不定期辦理認養活動，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境，並找到愛牠們的家人。

王得吉表示，此次待認養特寵，包括和尚鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒、蜜袋鼯、一線鼠、老公公鼠及兔等，共計21隻動物開放認養，其中14隻須抽籤認養、7隻鼠兔採登記認養。

動保處表示，凡設籍桃園市並年滿18歲，且具備飼養特殊寵物能力者，攜帶身分證及適當動物運輸籠前往認養，此外，欲認養鼠及兔者，將採先行籠具及飼養環境審核，現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準籠舍至動保處領取動物。

動保處提醒，有意認養的民眾須謹慎評估自身能力，並須現場參加1小時生命教育課程，了解如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水及環境與衛生管理，遇到動物異常狀況注意事項及護理工作，以及動物保護法規等。

桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養即將開跑，本季共開放21隻動物認養。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養即將開跑，本季共開放21隻動物認養。圖／桃園市動保處提供

認養 動物 寵物

延伸閱讀

桃園特寵認養9月27日登場　鸚鵡、蛇、蜥等21隻

台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處

親近藝術！桃美館10月起推「市民日」可免費入館

桃園市樂活重陽季開跑 趣味闖關鼓勵長者動起來

相關新聞

幫牠們找新家！桃園市非犬貓特寵認養27日登場

桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養活動，將於27日下午1點於中壢區亞矽IOT展廳旁空地舉辦，待認養特寵以鸚鵡、盾甲蜥、...

桃園特寵認養9月27日登場　鸚鵡、蛇、蜥等21隻

桃園市動保處27日將舉辦非犬貓特寵認養，將有鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、球蟒及蜜袋鼯等共21隻動物；其中鼠兔為登記認養，其餘現...

台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處

台北市信義區一處停車場竟出現山羌，民眾邊拍下山羌亂竄的影片一邊打給動保處。動保處表示，接獲通報後立即現場救獲，經檢視無傷...

獨／「小貓熊外交」恐因雙城延期衝擊？雙方動物園已挑好交換動物

原訂25日於上海登場雙城論壇昨天宣布延期，外界也擔心先前兩邊簽訂MOU要小貓熊交流恐受衝擊，據了解，雙方物種個體皆已談好...

影／強颱樺加沙侵襲「萬鷺朝鳳」奇景再現 黃頭鷺遷徙如天空閱兵

秋節將近，嘉義縣梅山鄉太興村再度上演一年一度的「萬鷺朝鳳」自然奇景。隨著東北季風報到，成千上萬隻黃頭鷺自北往南遷徙，下午...

六福村再添新血 小公犀牛「花枝丸」世界犀牛日亮相

今天是世界犀牛日，六福村首度公開8月誕生的小公犀牛「花枝丸」，牠的母親「阿花」是園區代表性的母犀牛之一，在保育團隊細心照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。