幫牠們找新家！桃園市非犬貓特寵認養27日登場

桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養活動，將於27日下午1點於中壢區亞矽IOT展廳旁空地舉辦，待認養特寵以鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒及蜜袋鼯為主，共有21隻動物開放認養。

動保處長王得吉表示，目前國人飼養非犬貓寵物如鼠、兔、兩生、爬蟲類及水族等，有逐年上升的趨勢，近年由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後無飼主領回，則透過不定期辦理認養活動，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境，並找到愛牠們的家人。

王得吉表示，此次待認養特寵，包括和尚鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒、蜜袋鼯、一線鼠、老公公鼠及兔等，共計21隻動物開放認養，其中14隻須抽籤認養、7隻鼠兔採登記認養。

動保處表示，凡設籍桃園市並年滿18歲，且具備飼養特殊寵物能力者，攜帶身分證及適當動物運輸籠前往認養，此外，欲認養鼠及兔者，將採先行籠具及飼養環境審核，現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準籠舍至動保處領取動物。

動保處提醒，有意認養的民眾須謹慎評估自身能力，並須現場參加1小時生命教育課程，了解如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水及環境與衛生管理，遇到動物異常狀況注意事項及護理工作，以及動物保護法規等。 桃園市動保處今年第3季非犬貓特寵認養即將開跑，本季共開放21隻動物認養。圖／桃園市動保處提供

