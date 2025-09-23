桃園特寵認養9月27日登場　鸚鵡、蛇、蜥等21隻

桃園市動保處27日將舉辦非犬貓特寵認養，將有鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、球蟒及蜜袋鼯等共21隻動物；其中鼠兔為登記認養，其餘現場抽籤，認養民眾還須現場參加1小時生命教育課程。 桃園市動保處27日將舉辦非犬貓特寵認養，屆時將有盾甲蜥開放認養。（動保處提供）

桃園市政府動物保護處長王得吉表示，非犬貓寵物比例逐年上升，近年由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後無飼主領回，就會透過不定期辦理認養活動替特寵們找尋家園。

動保處表示，本季非犬貓特寵認養包括和尚鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒、蜜袋鼯、一線鼠、老公公鼠及兔等，共計21隻動物開放認養，其中現場抽籤認養14隻，登記認養鼠、兔7隻。

動保處表示，活動在27日下午1時於中壢區領航北路一段100號與文康路交叉口的亞矽IOT展廳旁空地登場，凡設籍桃園市並年滿18歲、具備飼養特殊寵物能力者，攜帶身分證及適當動物運輸籠就可前往認養。

動保處也說明，欲認養鼠及兔者，將採先行籠具及飼養環境審核（可提供紙本），並於現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準籠舍至動保處領取動物，相關辦法請參閱桃園市政府動物保護處領養鼠、兔規則。

動保處也提醒，有意認養民眾須謹慎評估自身能力，並須現場參加1小時生命教育課程，課程內容涵蓋遇到動物異常狀況注意事項及護理工作、動物保護法規等，可參閱桃園動保處官方網站。 桃園市動保處27日將舉辦非犬貓特寵認養，屆時將有球蟒開放認養。（動保處提供）

