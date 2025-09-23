台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
山羌開始亂竄、亂跳。圖／擷取自社群平台
台北市信義區一處停車場竟出現山羌，民眾邊拍下山羌亂竄的影片一邊打給動保處。動保處表示，接獲通報後立即現場救獲，經檢視無傷病且活力正常後，隨即野放。

從民眾拍下影片看見，該山羌有些無措，到處在停車場內奔跳，時不時也會撞到雜物或設施等，民眾也邊說，趕快打給動保處、希望平安，也不知道怎麼會跑到信義區的地下停車場，也希望能保護它。

民眾將影片貼在社群平台，有民眾留言說，猜測是從象山下來。也有人分享之前才在士林故宮路上看到山羌被車撞，沒想到跑來信義區的停車場更扯。

北市動保處動物救援隊表示，22日下午1時接獲信義區某大樓發現1隻山羌誤闖地下室，隨即派員至現場救獲成年山羌1隻，經檢視無傷病且活動力正常即予以野放。

救援隊說，可能因為收到驚嚇不小心從山區往山區移動，或為了覓食誤入市區。民眾如果發現山羌誤闖市區，請遠觀並立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處會儘速派員救援。

不知所措的山羌。圖／擷取自社群平台
