台北信義區停車場驚見山羌亂竄狂奔！ 民眾急找動保處
台北市信義區一處停車場竟出現山羌，民眾邊拍下山羌亂竄的影片一邊打給動保處。動保處表示，接獲通報後立即現場救獲，經檢視無傷病且活力正常後，隨即野放。
從民眾拍下影片看見，該山羌有些無措，到處在停車場內奔跳，時不時也會撞到雜物或設施等，民眾也邊說，趕快打給動保處、希望平安，也不知道怎麼會跑到信義區的地下停車場，也希望能保護它。
民眾將影片貼在社群平台，有民眾留言說，猜測是從象山下來。也有人分享之前才在士林故宮路上看到山羌被車撞，沒想到跑來信義區的停車場更扯。
北市動保處動物救援隊表示，22日下午1時接獲信義區某大樓發現1隻山羌誤闖地下室，隨即派員至現場救獲成年山羌1隻，經檢視無傷病且活動力正常即予以野放。
救援隊說，可能因為收到驚嚇不小心從山區往山區移動，或為了覓食誤入市區。民眾如果發現山羌誤闖市區，請遠觀並立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處會儘速派員救援。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言