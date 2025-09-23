獨／「小貓熊外交」恐因雙城延期衝擊？雙方動物園已挑好交換動物

原訂25日於上海登場雙城論壇昨天宣布延期，外界也擔心先前兩邊簽訂MOU要小貓熊交流恐受衝擊，據了解，雙方物種個體皆已談好，相關流程大致完備，但仍有部分資料需要補件。園方表示，將配合市府作業程序持續推進交換動物計畫。

據了解，市府與上海方去年簽訂MOU後，雙方動物園便開始接洽，北市動物園規畫以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊，雙方皆已挑選好個體，但黑腳企鵝屬於歐洲動物園和水族館協會所管理物種，若要調配物種，必須經過該協會專家、分類群取得共識，加上上海動物園並非該協會會員，需要經過更多討論和溝通，過程相當繁瑣。

知情人士指出，動物交換的流程及相關資料大體上皆已完成，但還是有部分文件涉及中央及地方權責，文字或資料上可能還需要修正或補件，但與這次雙城論壇延期關聯並不大，也非此次論壇交流主軸，應是單純市政參訪，加上園方本就進行動物交換計畫，就併團一同出行。

該人士透露，動物調度本身並不容易，事前除了文件審核、確認個體外，包含環境準備、醫療程度甚至食物安排等，都必須提前安排保育人員受訓及考察，還有動物新環境適應培訓等，若有突發狀況或適應不良，需暫緩或更換個體，所有公文流程都要重跑，過去北市動物園就曾發生日本多摩動物園原計畫進行黑面琵鷺回贈，卻因爆發禽流感導致計畫延宕。

雙城宣布延期後，外界也擔心兩岸動物交流是否也因此中斷，園方則表示，目前相關作業程序配合市府仍持續進行，動物交換的部分也會視後續狀況繼續推進。

