影／強颱樺加沙侵襲「萬鷺朝鳳」奇景再現 黃頭鷺遷徙如天空閱兵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
下午，強烈颱風樺加沙暴風圈侵襲東部，但在梅山太興村，卻迎來黃頭鷺大軍齊聚的壯麗景，黃頭鷺大軍飛過生毛樹溪谷上空，壯觀鳥群宛如白浪翻湧，讓現場遊客驚呼連連，直說「像是天空閱兵」。圖／攝影家蘇家弘提供
秋節將近，嘉義縣梅山鄉太興村再度上演一年一度的「萬鷺朝鳳」自然奇景。隨著東北季風報到，成千上萬隻黃頭鷺自北往南遷徙，下午，強烈颱風樺加沙暴風圈侵襲東部，但在梅山太興村，卻迎來黃頭鷺大軍齊聚的壯麗景像，黃頭鷺大軍飛過生毛樹溪谷上空，壯觀鳥群宛如白浪翻湧，讓現場遊客驚呼連連，直說「像是天空閱兵」。

阿里山茶葉協會理事長林建村說，從下午4時10分到6時10分，總共有6大群黃頭鷺次第掠過，天空一度被白色羽翼鋪滿，形成震撼畫面。

「這是今年最壯觀的一次，簡直像大自然的表演秀。」居民指出，每年9月起，黃頭鷺會順著東北季風南飛，途經太興村一帶，常見成群鳥群盤旋。

由於生毛樹溪谷四周環繞，形勢如「鳳凰穴」，因此這場年度遷徙奇景被暱稱為「萬鷺朝鳳」。當地長者回憶，數十年來幾乎年年可見這場盛會，但近年因氣候變遷，鳥群數量與時間稍有變化，更顯得彌足珍貴。

為了迎接遊客，林建村在自家經營的「阿村師的家」打造賞鳥平台，讓訪客邊品茗邊觀賞黃頭鷺大軍。他形容，鳥群飛行時有時如魚群游動，有時宛若白龍翻騰，甚至化作整齊的人字形、燕字形隊伍掠過天際，變化萬千。

「看著牠們盤旋升降，溪谷就像成了天空舞台」，遊客說，這是她第一次親眼看到萬隻黃頭鷺齊飛，「整個天空被白色覆蓋，壯觀到讓人起雞皮疙瘩。」另名遊客說，「平常只在紀錄片裡看過，現場體驗完全不同，震撼感動」。

鳥群 東北季風 奇景

