快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

六福村再添新血 小公犀牛「花枝丸」世界犀牛日亮相

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福旅遊集團長年投入瀕危動物保育與國際交流，園區白犀牛繁育數量居全台之冠。圖／六福村提供
六福旅遊集團長年投入瀕危動物保育與國際交流，園區白犀牛繁育數量居全台之冠。圖／六福村提供

今天是世界犀牛日，六福村首度公開8月誕生的小公犀牛「花枝丸」，牠的母親「阿花」是園區代表性的母犀牛之一，在保育團隊細心照護下順利產子，如今「花枝丸」滿月，健康成長，為白犀牛家族再添新血。

六福村指出，「花枝丸」目前正值可愛的成長階段，主要以媽媽的奶水為食，偶爾把飼料當玩具探索。這頭新成員的到來，不僅展現園區在白犀牛繁育上的成果，也再次凸顯六福村作為全台最大白犀牛繁育基地的責任與角色。

六福村表示，近年由於盜獵猖獗與棲地縮減，全球犀牛族群面臨嚴峻危機，根據國際犀牛基金會統計，2024年全球犀牛數量比前一年減少1290隻，其中南方白犀牛減幅達11.2%，是所有亞種中最為嚴峻的一群。2010年起，世界自然基金會（WWF）南非支部推動「世界犀牛日」，呼籲全球重視犀牛保育。

六福旅遊集團長年投入瀕危動物保育與國際交流，園區白犀牛繁育數量居全台之冠。2021年，更成功將園區出生的白犀牛「艾瑪」送往日本東武動物公園，成為跨國犀牛保育的重要案例，為全球血緣多樣性注入新能量。

為推廣保育理念，六福村打造「蘇丹犀望巴士」教育體驗，以非洲最後一頭北方白犀牛「蘇丹」為名，象徵物種瀕危的現實。遊客可搭乘造型特殊的觀察車，深入白犀牛棲地，在導覽員引領下近距離觀察並學習保育知識。

六福村表示，期盼藉由寓教於樂的方式，將「認識犀牛、守護犀牛」的理念傳遞給下一代，讓世界犀牛日的精神不只停留在今天，更持續延續到未來。

為推廣保育理念，六福村打造「蘇丹犀望巴士」教育體驗，以非洲最後一頭北方白犀牛「蘇丹」為名，象徵物種瀕危的現實。圖／六福村提供
為推廣保育理念，六福村打造「蘇丹犀望巴士」教育體驗，以非洲最後一頭北方白犀牛「蘇丹」為名，象徵物種瀕危的現實。圖／六福村提供
今天是世界犀牛日，六福村首度公開8月誕生的小公犀牛「花枝丸」。圖／六福村提供
今天是世界犀牛日，六福村首度公開8月誕生的小公犀牛「花枝丸」。圖／六福村提供
六福村指出，「花枝丸」目前正值可愛的成長階段，主要以媽媽的奶水為食，偶爾把飼料當玩具探索。圖／六福村提供
六福村指出，「花枝丸」目前正值可愛的成長階段，主要以媽媽的奶水為食，偶爾把飼料當玩具探索。圖／六福村提供

六福村 動物

延伸閱讀

農業部盤點建遊蕩犬衛星收容所 保育團體：加劇保育與環境危機

立院民主議政園區古蹟日爵士響起 洪易公共藝術爭輝

嘉縣荷苞嶼永續園區開幕 卓榮泰讚焚化爐美麗變身

中華電用AI保育多元生物

相關新聞

六福村再添新血 小公犀牛「花枝丸」世界犀牛日亮相

今天是世界犀牛日，六福村首度公開8月誕生的小公犀牛「花枝丸」，牠的母親「阿花」是園區代表性的母犀牛之一，在保育團隊細心照...

農業部盤點建遊蕩犬衛星收容所 保育團體：加劇保育與環境危機

遊蕩犬管理系統失靈，許多民眾、立委都要求農業部須徹底檢討改進。本報日前報導農業部擬整合可用空間將流浪動物集中管理，並已請...

訓練人類聯想力 狗也能分辨相似玩具

看到不同物品，狗也能發揮聯想力！人類會將具有相似用途的詞彙進行聯想，像是湯匙和盤子與吃飯相關，外套和鞋子與戶外穿著相關。

野外直擊黒眉錦蛇吞食松鼠 攝影者：最真實的自然生態法則

可憐的松鼠？苗栗縣攝影愛好者林桔春，常流連中港溪地區拍攝自然美景與網友分享，上周五他路經永和山九份寮的回家路上，拍到蛇吞...

豐原市區半夜狗群逛街眾人驚 動保處：若有飼主最高罰1萬5千

狗主人讓狗獨自外出散步需注意！恐觸法。豐原市區半夜有狗群逛街，民眾看到擔心人身安全，台中市動保處長林儒良表示，如果狗出入...

赤腹鷹大軍過境墾丁 單日記錄逾15萬隻創37年新高

赤腹鷹每年過境墾丁南飛度冬，現正值高峰期，20日單日過境量超過15萬隻，創37年新高；今天再記錄逾5萬隻，連2天群鷹滿天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。