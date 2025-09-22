六福村再添新血 小公犀牛「花枝丸」世界犀牛日亮相
今天是世界犀牛日，六福村首度公開8月誕生的小公犀牛「花枝丸」，牠的母親「阿花」是園區代表性的母犀牛之一，在保育團隊細心照護下順利產子，如今「花枝丸」滿月，健康成長，為白犀牛家族再添新血。
六福村指出，「花枝丸」目前正值可愛的成長階段，主要以媽媽的奶水為食，偶爾把飼料當玩具探索。這頭新成員的到來，不僅展現園區在白犀牛繁育上的成果，也再次凸顯六福村作為全台最大白犀牛繁育基地的責任與角色。
六福村表示，近年由於盜獵猖獗與棲地縮減，全球犀牛族群面臨嚴峻危機，根據國際犀牛基金會統計，2024年全球犀牛數量比前一年減少1290隻，其中南方白犀牛減幅達11.2%，是所有亞種中最為嚴峻的一群。2010年起，世界自然基金會（WWF）南非支部推動「世界犀牛日」，呼籲全球重視犀牛保育。
六福旅遊集團長年投入瀕危動物保育與國際交流，園區白犀牛繁育數量居全台之冠。2021年，更成功將園區出生的白犀牛「艾瑪」送往日本東武動物公園，成為跨國犀牛保育的重要案例，為全球血緣多樣性注入新能量。
為推廣保育理念，六福村打造「蘇丹犀望巴士」教育體驗，以非洲最後一頭北方白犀牛「蘇丹」為名，象徵物種瀕危的現實。遊客可搭乘造型特殊的觀察車，深入白犀牛棲地，在導覽員引領下近距離觀察並學習保育知識。
六福村表示，期盼藉由寓教於樂的方式，將「認識犀牛、守護犀牛」的理念傳遞給下一代，讓世界犀牛日的精神不只停留在今天，更持續延續到未來。
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言