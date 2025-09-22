農業部盤點建遊蕩犬衛星收容所 保育團體：加劇保育與環境危機

遊蕩犬管理系統失靈，許多民眾、立委都要求農業部須徹底檢討改進。本報日前報導農業部擬整合可用空間將流浪動物集中管理，並已請林保署盤點土地，動物保護司則澄清，衛星收容所目前仍在盤點階段，尚未定案。保育團體今透過聲明表示，以犧牲森林與生態為代價，是本末倒置的政策方向，勢必導致更嚴重的保育與環境危機。

台灣石虎保育協會、台灣野生動物救傷與保育學會、社團法人台灣生態學會、社團法人台灣蠻野心足生態協會、社團法人台灣蜻蜓學會、宜蘭縣環境保護聯盟、高雄市馬頭山自然人文協會、為野生動物而走行動聯盟、彰化縣野鳥學會、挺挺動物應援團、台灣爬行類動物保育協會、台灣野灣野生動物保育協會等今共同發布聯合聲明。

該聲明指出，根據農業部統計，自2019至2022年間，已有超過200隻野生動物被紀錄因遭遊蕩犬攻擊而死亡，其中包括石虎、穿山甲等瀕危物種，而未被觀察記錄到的黑數更難以評估，另也造成壽山山羌族群幾近滅絕。此外，還有草鴞育雛巢區遭干擾、石虎遭犬群攻擊、梅花鹿遭狗群瘋狂撕咬的相關事件，顯見遊蕩犬貓問題亟需解決，但解決方式必須以不再犧牲生態為前提。

聲明表示，根據「生物多樣性公約」及全球2030永續目標，自然森林的維護與恢復已被視為各國必須努力的方向。台灣更早已將森林與自然正成長，列為生物多樣性保育的核心任務，若將毀林建設收容所，不僅破壞原生棲地，也與國際承諾背道而馳。即便是非林地的國有林也仍有其生態功能，仍是許多野生動植物的棲地。

該聲明指出，收容所若興建於國有林，不僅會壓縮野生物種的生存空間，本應受到保護的野生動物，反而會因設施及犬貓集中帶來的人為活動增加，嚴重面臨包含疾病傳播在內的多種風險。

再者，若以開放式收容所收容犬隻，並不會改善犬隻的動物福祉，犬隻要承受吹風淋雨、酷熱濕寒的氣候、難以清理的糞尿、疾病的交叉感染、與互相追咬的風險，如此無視收容犬隻動物福祉的作法，是動物保護的退步。

該聲明認為，收容所功能正常化才是政策的關鍵，若未落實人道安樂，僅將犬隻長期存放，將造成嚴重的資源錯置，遊蕩動物管理政策應回到根源，包括強化飼主責任、落實登記與晶片制度、嚴禁棄養、普遍推動結紮、禁止餵食、提高收容所周轉率，並提供地方政府必要的資源與法令支持，才是正本清源的方向。若僅以毀林設施作為短期收容的手段，不但未能解決遊蕩犬貓的源頭問題，反而製造新的衝突，並違背保育原則。

商品推薦