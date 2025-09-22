訓練人類聯想力 狗也能分辨相似玩具

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

看到不同物品，狗也能發揮聯想力！人類會將具有相似用途的詞彙進行聯想，像是湯匙和盤子與吃飯相關，外套和鞋子與戶外穿著相關。動物行為新研究指出，某些狗也具有類似的聯想力，而科學家將這些狗稱為「天才詞彙學習者」。

詞彙訓練聯想力

《Popular Science》報導，人類會將具有相似用途的詞彙進行聯想，例如：湯匙和盤子有關聯，因為它們都是用來吃飯；外套和鞋子有關聯，因為它們都是戶外穿著。對此，某些狗也可能擁有類似人類的聯想力。

實驗中，一群狗事先熟悉兩種玩具的語言標籤（「拉」和「拿」），而狗主人也使用兩個標籤進行指引，並與這群狗一起玩樂。隨後，研究團隊把標籤取走進行重新測試，並改為兩種不同類型的新玩具，而這群狗必須憑著玩樂過程中的記憶，將學過的標籤指令對新玩具做出對應的動作。

結果顯示，儘管狗主人沒有給新玩具標籤，牠們依舊可透過先前經驗而將正確動作對應到新玩具上。對此，即使前後兩種玩具之間看起來不相似，但牠們具有學習辨識不同物品的能力，或是聯想到前後不同玩具之間的關聯性。

自然互動的測驗

《Earth.com》指出，該實驗依照玩具功用進行分類，並表明狗不僅會透過物品的外觀來判斷，還會透過其相似用途進行區分，而科學家將這些狗稱為「天才詞彙學習者」。研究人員認為，早期人類語言發展與犬類學習之間存在相似之處。

布達佩斯羅蘭大學動物行為學家富加扎表示，這是在自然環境下進行的測試，先前並沒有任何複雜的訓練，只有讓這群狗與主人玩了一星期。因此，這是在自然互動下的新發現。

