聽新聞
0:00 / 0:00
野外直擊黒眉錦蛇吞食松鼠 攝影者：最真實的自然生態法則
可憐的松鼠？苗栗縣攝影愛好者林桔春，常流連中港溪地區拍攝自然美景與網友分享，上周五他路經永和山九份寮的回家路上，拍到蛇吞松鼠的畫面，相當罕見，他形容這是驚恐的一幕！「或許一生中才有可能看到或遇到一次最真實的自然生態法則，物競天擇。」
林桔春說，9月18日早上約9點40分，在回家的路上，幸運拍到活生生，宛如動物星球裡黒眉錦蛇獵捕松鼠的景象，一個是台灣特有種、無毒性、被列為第三級保育類野生動物的黑眉錦蛇，一個是非保育類動物的松鼠；總覺得蛇的樣子真的是很可怕，但如果不侵犯牠，應該是相安無事的。
他在臉書分享這難得一見的畫面後，獲得了許多回響，網友紛紛留言「很難得的機會教育，平常根本看不到這種」、「好真實的食物鏈，可以拿來教學了」、「松鼠那麼大，可吞下肚厲害」
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言