野外直擊黒眉錦蛇吞食松鼠 攝影者：最真實的自然生態法則

可憐的松鼠？苗栗縣攝影愛好者林桔春，常流連中港溪地區拍攝自然美景與網友分享，上周五他路經永和山九份寮的回家路上，拍到蛇吞松鼠的畫面，相當罕見，他形容這是驚恐的一幕！「或許一生中才有可能看到或遇到一次最真實的自然生態法則，物競天擇。」

林桔春說，9月18日早上約9點40分，在回家的路上，幸運拍到活生生，宛如動物星球裡黒眉錦蛇獵捕松鼠的景象，一個是台灣特有種、無毒性、被列為第三級保育類野生動物的黑眉錦蛇，一個是非保育類動物的松鼠；總覺得蛇的樣子真的是很可怕，但如果不侵犯牠，應該是相安無事的。

他在臉書分享這難得一見的畫面後，獲得了許多回響，網友紛紛留言「很難得的機會教育，平常根本看不到這種」、「好真實的食物鏈，可以拿來教學了」、「松鼠那麼大，可吞下肚厲害」 黑眉錦蛇是台灣特有種、無毒性、被列為第三級保育類野生動物；林桔春認為如果不侵犯牠，應該是相安無事的。圖／翻攝林桔春臉書

