豐原市區半夜狗群逛街眾人驚 動保處：若有飼主最高罰1萬5千

狗主人讓狗獨自外出散步需注意！恐觸法。豐原市區半夜有狗群逛街，民眾看到擔心人身安全，台中市動保處長林儒良表示，如果狗出入公共場所無人伴同，飼主恐違反動物保護法，可處3000元以上、1萬5千元以下罰；如果狗群中有流浪犬，動保處將派人捕捉收容。

民眾在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文和影片，他說在豐原區民生街與中興路，半夜看到一群狗往府前街跑，他認為這是嚴重問題，多隻大狗突然出現很可怕，不只一次，已影響附近居民人身安全，不論大人或小孩，他不知什麼單位可幫忙處理。

影片上註明時間是晚上12點多，多隻狗在畫面中出現，如同逛大街，影片畫面引起許多豐原人討論，有網友說在豐原鬧區也曾看過，不知是否有人飼養，也有人說在台中市政府陽明大樓附近看到多隻狗散步，無人陪伴，好像有人養，但任由到處跑，很危險。

台中市動保處長林儒良表示，未接獲民眾通報此事，如果飼主違反動物保護法第20條第一項規定，使寵物無7歲以上人伴同，出入於公共場所或公眾得出入之場所，處3000元以上1萬5千元以下罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰；他提醒飼主不要讓狗獨自外出，帶狗外出也需有保護措施，避免影響他人，也保護狗的安全。 台中市政府陽明大樓旁常有狗成群或獨自散步。記者游振昇／攝影

