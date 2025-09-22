快訊

買國際線送國內線 可不是日本航空公司對台灣人佛心

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原市區半夜狗群逛街眾人驚 動保處：若有飼主最高罰1萬5千

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾PO網，豐原區民生街與中興路半夜有狗群出沒，擔心人身安全。圖／取自臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）
民眾PO網，豐原區民生街與中興路半夜有狗群出沒，擔心人身安全。圖／取自臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）

狗主人讓狗獨自外出散步需注意！恐觸法。豐原市區半夜有狗群逛街，民眾看到擔心人身安全，台中市動保處長林儒良表示，如果狗出入公共場所無人伴同，飼主恐違反動物保護法，可處3000元以上、1萬5千元以下罰；如果狗群中有流浪犬，動保處將派人捕捉收容。

民眾在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文和影片，他說在豐原區民生街與中興路，半夜看到一群狗往府前街跑，他認為這是嚴重問題，多隻大狗突然出現很可怕，不只一次，已影響附近居民人身安全，不論大人或小孩，他不知什麼單位可幫忙處理。

影片上註明時間是晚上12點多，多隻狗在畫面中出現，如同逛大街，影片畫面引起許多豐原人討論，有網友說在豐原鬧區也曾看過，不知是否有人飼養，也有人說在台中市政府陽明大樓附近看到多隻狗散步，無人陪伴，好像有人養，但任由到處跑，很危險。

台中市動保處長林儒良表示，未接獲民眾通報此事，如果飼主違反動物保護法第20條第一項規定，使寵物無7歲以上人伴同，出入於公共場所或公眾得出入之場所，處3000元以上1萬5千元以下罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰；他提醒飼主不要讓狗獨自外出，帶狗外出也需有保護措施，避免影響他人，也保護狗的安全。

台中市政府陽明大樓旁常有狗成群或獨自散步。記者游振昇／攝影
台中市政府陽明大樓旁常有狗成群或獨自散步。記者游振昇／攝影

豐原 影片 台中市

延伸閱讀

豐原將設電力儲能場居民憂心安全性 經濟部和台電將開公聽會溝通

在地34年 豐原太平洋百貨周年慶9/18預購最高回饋41%

影／豐原2大榕樹網路竄紅 豐原「國泰樹」在地人驚嘆竟沒注意到

是否有第三方介入？台中豐原5口命案皆驗出安眠藥 高大成曝重大疑點

相關新聞

野外直擊黒眉錦蛇吞食松鼠 攝影者：最真實的自然生態法則

可憐的松鼠？苗栗縣攝影愛好者林桔春，常流連中港溪地區拍攝自然美景與網友分享，上周五他路經永和山九份寮的回家路上，拍到蛇吞...

豐原市區半夜狗群逛街眾人驚 動保處：若有飼主最高罰1萬5千

狗主人讓狗獨自外出散步需注意！恐觸法。豐原市區半夜有狗群逛街，民眾看到擔心人身安全，台中市動保處長林儒良表示，如果狗出入...

赤腹鷹大軍過境墾丁 單日記錄逾15萬隻創37年新高

赤腹鷹每年過境墾丁南飛度冬，現正值高峰期，20日單日過境量超過15萬隻，創37年新高；今天再記錄逾5萬隻，連2天群鷹滿天...

小琉球陸蟹產卵季 實施夜間封路保護

屏東縣小琉球每年吸引逾百萬名遊客登島，大量車輛造成陸蟹「路殺」嚴重。為保護陸蟹，大鵬灣國家風景區管理處設立「美人洞生態廊...

橡皮筋綁貓尾巴害壞死斷尾 新北男違反動保法遭訴

新北市葉姓男子今年代保管友人所飼養米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死必須手術切除尾端，飼...

年調運500萬隻犬貓 遼寧寵物市場為何背上「星期寵」差評？

每年調運犬貓500萬隻的遼寧，是中國最大的寵物繁育輸出基地，但同時背負「貓狗活不過一周」的「星期寵」惡評；在這裡，品相上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。