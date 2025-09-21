赤腹鷹大軍過境墾丁 單日記錄逾15萬隻創37年新高

赤腹鷹每年過境墾丁南飛度冬，現正值高峰期，20日單日過境量超過15萬隻，創37年新高；今天再記錄逾5萬隻，連2天群鷹滿天飛，社頂凌霄亭觀測鳥友個個大呼過癮。

恆春半島是北方候鳥、猛禽遷徙往南方度冬在台灣最後過境地，墾管處自1988年開始秋季猛禽調查，今年依慣例委託社團法人台灣猛禽研究會執行為期2個月調查。

依台灣猛禽研究會資訊，昨天赤腹鷹過境量15萬3699隻，突破37年紀錄，此前單日最大量是2020年7萬1608隻，同年過境總量約27萬，是歷年最高；今天統計過境量5萬6696隻，本季過境總量已達25萬9369隻。

墾管處技士退休的賞鷹達人蔡乙榮告訴中央社記者，赤腹鷹16至19日受天氣阻礙停棲，連4天過境量掛零，調查人員本就預估，天氣好轉後鷹群將大舉過境，萬萬沒想到突破10萬大關，昨天在凌霄亭拍攝鳥友都非常滿足。

蔡乙榮說，近10年單季平均過境量約20萬，依目前情況來看，有機會達到2020年高峰；赤腹鷹過境期主要在9月份，明天開始颱風樺加沙又將阻礙遷徙，待颱風過後，預估25日左右可再看到一波累積停棲鷹群。

墾管處在9月6日至10月19日間，每逢假日上午8時30分至11時，在社頂凌霄亭有賞鷹駐站解說。蔡乙榮說，除了社頂凌霄亭，位於屏東縣瑪家鄉茂林國家風景區管理處禮納里遊客中心也是賞鷹好去處；不過，賞鷹不一定要到南部，也可至臉書（Facebook）社團「嘯鷹報報」查詢就近觀測點。

商品推薦