小琉球陸蟹產卵季 實施夜間封路保護

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東小琉球設立「美人洞生態廊道徒步區」，以後每年5月1日至9月30日陸蟹產卵季，晚上7時至10時將實施夜間封路，前晚舉行啟動儀式。記者潘奕言／攝影
屏東小琉球設立「美人洞生態廊道徒步區」，以後每年5月1日至9月30日陸蟹產卵季，晚上7時至10時將實施夜間封路，前晚舉行啟動儀式。記者潘奕言／攝影

屏東縣小琉球每年吸引逾百萬名遊客登島，大量車輛造成陸蟹「路殺」嚴重。為保護陸蟹，大鵬灣國家風景區管理處設立「美人洞生態廊道徒步區」，以後每年5月1日至9月30日陸蟹產卵季，環島公路1.2公里長路段晚上7時至10時實施夜間封路，保護通過馬路產卵的陸蟹。

小琉球的陸蟹有紫地蟹、毛足特氏蟹、椰子蟹等，紫地蟹數量最多，小琉球也是全台紫地蟹最大的族群棲息地。不過，陸蟹產卵季正好和小琉球的旅遊旺季重疊，夜間在環島公路川流不息的機車造成陸蟹路殺嚴重，常會看到滿地「蟹餅」。

據統計，今年4月27日至9月11日共有2598隻陸蟹遭路殺，包括美人路段、山豬溝段、落日大道段最嚴重。在地協會與居民組成的陸蟹志工，5月起開始進行「讓陸蟹安全過馬路」夜間守護工作，迄今也成功拯救超過千隻陸蟹。

為保護陸蟹，小琉球打造「美人洞生態廊道徒步區」，以後每年5月1日起有半年實施夜間封路，目標是美人路段琉球管理站暨遊客中心前至美人洞風景區第二售票亭的1.2公里長路段，也是全國首例。

陸蟹專家劉烘昌說，紫地蟹與澳洲聖誕島的紅地蟹是親戚，紅地蟹現已成為聖誕島重要的觀光資源，每年遷徙時吸引大批遊客造訪。小琉球紫地蟹數量雖遠不如聖誕島紅地蟹，但若好好保護，也能成為小琉球特殊的觀光資源，成立徒步區封路是重要的一步。

鵬管處前天也舉辦「陸蟹有喜－囍聚市集」活動，透過生態教育專區、不插電音樂會、提供餐具租借及回收系統等，宣導保護陸蟹、負責任旅遊等觀念。

