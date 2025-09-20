快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市葉姓男子以橡皮筋綁貓尾巴害壞死斷尾，新北地檢署日前依違反動保法起訴。圖／聯合報系料照
新北市葉姓男子今年代保管友人所飼養米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死必須手術切除尾端，飼主心疼愛貓遭虐待向新北市動保處投訴，警方接獲動保處轉報依法受理報案，新北地檢署日前依違反動保法起訴葉男。

新北市警方今年4月25日接獲新北市動保處轉報，接獲胡姓女子舉證投訴，指其原與前男友於去年交往期間，曾共同飼養取名「漢堡」的米克斯混種貓咪遭虐，胡女說，2人分手後由前男友接手收養，今年3月中接到前男友電話，表示因要搬家，已將「漢堡」交給葉姓友人（25歲）代為照顧，因不想太麻煩人家，便請胡女跑一趟找葉男先將「漢堡」帶回家幫忙照顧一段時間。

胡女今年3月底上門找葉男欲將「漢堡」接回時，發現貓咪尾巴因長期遭橡皮筋綑綁已嚴重壞死，急忙帶至動物醫院診治，醫師表示，「漢堡」因慢性損傷導致尾部壞死，為避免感染向上蔓延及出現系統性併發症，必須手術切除尾巴尾端壞死部分。

胡女多次以手機通訊軟體連繫，要求葉男負責切除手術費用遭拒，今年4月初以2人對話紀錄截圖為證，向新北市動保處投訴有人涉嫌虐貓。新北市警方今年4月25日接獲動保處轉報此事立即受理，當天便完成相關筆錄製作並通知葉男及案件關係人胡女前男友到案說明，由於2人均未出面說明，警方最後依規定函送新北地檢署偵辦。

葉男於檢方偵查時，坦承有以橡皮筋將混種貓「漢堡」尾巴綁起來，且依據動物醫院診斷證明及混種貓「漢堡」尾部壞死和截肢照片等證據，檢察官認為葉男涉犯動保法，日前依故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺罪嫌起訴葉男。

漢堡 動物醫院

橡皮筋綁貓尾巴害壞死斷尾 新北男違反動保法遭訴

