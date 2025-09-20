32種特有種鳥類徽章首次亮相 世界賞鳥博覽會今在台中市登場

2025年世界賞鳥博覽會今天起台中市民廣場熱烈登場，活動中最吸睛的「台灣32種特有種鳥類精美徽章」，是愛好賞鳥遊客們的心聲，透過徽章保存及收藏，保留健行賞鳥途中的美好記憶，搭配專用布旗呈現鳥種出現的海拔排列，可以讓大家更了解這些只有在台灣出現的特有種鳥類，讓喜愛鳥類生態的朋友絕對不能錯過。

林保署台中分署表示，位於台中地區的大雪山國家森林遊樂區，是國內外知名的賞鳥熱點，從東勢林業文化園區出發，長達50公里的大雪山林道，除記錄了多達231種鳥種，還能看到32種特有鳥種中的31種，在今年舉辦的第15屆「大雪山賞鳥大賽」中，更首次由參賽鳥友們齊力24小時內，達成觀察到31種台灣特有鳥種的創舉。

9月20日至21日在活動邀請了30個國家將近百位的鳥友來臺，展開國際性的鳥類保育經驗交流，林業及自然保育署台中分署表示，鳥博會後，9月22日更將安排百餘位鳥友前往大雪山國家森林遊樂區，依照首次推出亮相的32種特有種鳥類徽章，親身在鳥友入山體驗賞鳥樂趣，向國際展現臺灣的鳥類生物多樣性。

副署長張岱指出，台灣位於東亞-澳洲的候鳥遷徙路線上，又有多樣的棲地環境，雖然面積只佔全球陸域的0.025%，依據2023年中華民國野鳥學會出版的台灣鳥類名錄記錄達686種鳥種，將近全球總鳥種數的6%，展現了高度的生物多樣性，目前已連續15年辦理「大雪山賞鳥大賽」，推動公民科學參與的具體實踐場所。 林業保育署台中分署首次推出「台灣32種特有種鳥類精美徽章」，讓您把賞鳥中看到的特有種鳥類用專用布旗收集起來。圖／台中分署提供

