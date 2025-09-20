就是要貼貼！鸚鵡也會罹患分離焦慮 跟醫生形影不離

雲南昆明一家動物醫院，日前發布的一條抖音影片中，一隻紫藍金剛鸚鵡，穩穩地站在一名醫生的背上，體型龐大卻顯得格外溫順。影片配文稱為「小鸚鵡」，這一反差萌瞬間吸引了大量網友關注，點贊量高達45萬。有人在下面的評論區調侃「這『小』鸚鵡也太大了點」。醫生則解釋，這隻鸚鵡患有分離焦慮症，需持續有人陪伴才能保持平靜。

封面新聞報導，這隻名為「二寶」的紫藍金剛鸚鵡因患有分離焦慮症，需持續有人陪伴才能保持平靜。主治賴醫生需隨時讓牠站在肩頭或身旁，甚至一起進行日常工作。

醫院中共有兩隻鸚鵡接受治療，除「二寶」外，還有一隻和尚鸚鵡同樣因行為心理問題住院。和尚鸚鵡因主人出差出現啄羽行為，佩戴項圈後更導致頸部皮膚潰爛。賴醫生指出，這兩隻鸚鵡均對人類產生強烈依賴，一旦獨處便顯得焦躁甚至狂躁。

賴醫生解釋，鸚鵡屬高智商動物，易將飼主視為伴侶，尤其由人類飼養長大的個體，對人的依賴甚至超過同類。牠們的生活需要互動和刺激，否則容易出現心理問題。

賴醫生表示，牠沒法呆在住院籠裡，會在裡面轉來轉去特別想出來。但只要有人互動、能看見人，牠就平靜下來。這種陪伴需求並非個例。很多由人類照顧長大的動物，尤其是鸚鵡，對人類的依賴非常強。

鸚鵡甚至會把主人當作伴侶。「鸚鵡智商在自然界中屬於很高的種類，牠們有自己的情感，」賴醫生解釋道，「鸚鵡會把經常一起生活的人或動物視為同伴，同類天天見反而沒那麼有新鮮感，牠們其實是需要互動和刺激的。」

賴醫生畢業於動物醫學專業，從海洋館到動物園，再到現在經營綜合動物醫院，已有多年異寵診療經驗。「我們團隊從開業就照顧各種異寵，金剛鸚鵡、水豚、雪貂、羊駝都接過。」

他表示，許多動物如白鯨、海獅等智商高的物種，也常出現類似分離焦慮的行為。「牠們更像小孩，希望有人陪牠們玩。」也有網友分享類似經歷：「我們醫院也住著一隻分離焦慮的小浣熊，每天得專門派人抱著牠打點滴。」

影片中紫藍金剛鸚鵡來自動物園，未滿1歲，預計本月底出院。賴醫生介紹，此品種壽命可達60年，體型愈大通常壽命愈長。

