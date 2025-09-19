小琉球為陸蟹設立徒步區 每年5至9月晚上封路3小時

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球紫地蟹。記者潘奕言／攝影
小琉球紫地蟹。記者潘奕言／攝影

小琉球每年吸引超過百萬名遊客登島，大量車輛造成陸蟹「路殺」嚴重，為了保護陸蟹，大鵬灣國家風景區管理處設立「美人洞生態廊道徒步區」，往後每年5月1日至9月30日陸蟹產卵季，於晚上7至10時實施夜間封路，保護過馬路產卵的陸蟹。

小琉球的陸蟹有紫地蟹、毛足特氏蟹、椰子蟹等，其中紫地蟹數量最多，小琉球也是其全台最大的族群棲息地。不過陸蟹產卵季正好和小琉球的旅遊旺季重疊，夜間在環島公路川流不息的機車造成陸蟹路殺嚴重，常會看到滿地「蟹餅」。

據統計，今年4月27日至9月11日，138天共有2598隻陸蟹遭路殺，包括美人路段、山豬溝段、落日大道段最嚴重。在地協會與居民組成的陸蟹志工，5月起開始進行「讓陸蟹安全過馬路」夜間守護工作，迄今也成功拯救了超過千隻陸蟹。

為了保護陸蟹，小琉球打造「美人洞生態廊道徒步區」，往後每年5月1日至9月30日晚上7至10時，美人路段琉球管理站暨遊客中心前至美人洞風景區第二售票亭，長1.2公里路段將實施夜間封路，為全國首例，並於今天晚上舉行啟動儀式。

陸蟹專家劉烘昌說，紫地蟹與澳洲聖誕島的紅地蟹是親戚，紅地蟹現已成為聖誕島重要的觀光資源，每年遷徙時吸引大批遊客造訪。小琉球紫地蟹數量雖遠不如聖誕島紅地蟹，但若好好保護，也能成為小琉球特殊的觀光資源，成立徒步區封路是重要的一步。

鵬管處今天也在琉球遊客中心舉辦「陸蟹有喜－囍聚市集」活動，透過生態教育專區、互動繪本、不插電音樂會、提供餐具租借及回收系統等，宣導陸蟹保護、綠色旅遊、節碳減塑、負責任旅遊等觀念，讓旅遊體驗與自然環境和諧共生。

小琉球設立「美人洞生態廊道徒步區」，往後每年5月1日至9月30日陸蟹產卵季，於晚上7至10時將實施夜間封路，今天晚上啟動。記者潘奕言／攝影
小琉球設立「美人洞生態廊道徒步區」，往後每年5月1日至9月30日陸蟹產卵季，於晚上7至10時將實施夜間封路，今天晚上啟動。記者潘奕言／攝影
陸蟹專家劉烘昌表示，小琉球紫地蟹資源豐富。記者潘奕言／攝影
陸蟹專家劉烘昌表示，小琉球紫地蟹資源豐富。記者潘奕言／攝影
鵬管處今天在琉球遊客中心舉辦「陸蟹有喜－囍聚市集」活動，提供餐具租借及回收系統宣導綠色旅遊。記者潘奕言／攝影
鵬管處今天在琉球遊客中心舉辦「陸蟹有喜－囍聚市集」活動，提供餐具租借及回收系統宣導綠色旅遊。記者潘奕言／攝影

