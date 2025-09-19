新竹毛小孩運動會9月21日北大公園登場 吃飼料比賽超吸睛
新竹市民及毛小孩的年度盛事「2025毛小孩運動會」將在9月21日上午10時至下午4時於北大公園熱鬧登場，今年的活動以「萌寵來相處、天天汪得福」為主題，不僅有精彩的魔術表演，更推出「寶貝吃飽飽」競賽以及最吸睛的「萌寵伸展台」等多元活動。
新竹市代理市長邱臣遠指出，毛孩運動會規畫多項精彩活動，包含競賽、表演、美食與知識，活動現場設有互動拍照區、特色攤位與寵物用品市集，今年活動中動保所也加碼免費狂犬病疫苗暨寵物晶片注射活動，希望透過這場運動會讓飼主與毛孩能更親近、更快樂。
新竹市產發處表示，當天活動將由魔術和氣球表演秀為大家帶來熱鬧的開場表演，接著登場的是「寶貝吃飽飽」活動競賽，準備著美味的飼料，計時毛孩吃完的時間，看誰吃的速度最快，最乾淨，讓毛孩能一邊開心比賽，一邊大快朵頤一番，而最吸睛的「萌寵伸展台」則像小小時尚周，飼主與毛孩們將穿上可愛服飾，自信走秀、萌翻全場。
此外，喜歡挑戰速度與默契的朋友，更不能錯過「我的跑跑搭檔」，這是主人與毛孩齊心合力跑過障礙物的短跑比賽；如果家中毛孩最愛撒嬌，那就報名「毛孩抱抱王」，主人單腳站立抱緊毛孩15秒即可通關，把依附滿滿的愛傳遞給大家。愛玩遊戲的毛孩則能挑戰「我找得到」，透過尋找藏匿在杯子中的零食，展現狗狗驚人的嗅覺與探索力。
產發處說明，除了動態活動，現場也安排實用又趣味的主題講座「不臭不蛀，我最酷」，由專家分享毛孩的口腔護理秘訣，讓每位飼主學到實用知識，幫助毛孩更健康，以及「毛小孩放鬆術」講座，可以帶著毛孩一同參與，在運動玩樂後好好的放鬆一下。更多活動詳情請搜尋「毛小孩運動會」臉書（https://www.facebook.com/maobaby2019/?locale=zh_TW）。
