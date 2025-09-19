北市高架橋「貓掛在線上」 位置詭異...動保處、高公局即刻救援
台北市動物保護處本月9日接獲民眾通報動物保護專線1959，表示在開車行經中山北路四段往新生高架橋、國道1號汐止五股高架道路方向時，發現一隻貓受困於高架橋，因位置詭異，擔心被電線纏住有生命危險，經動保處與高公局共同協助，成功救援。
動保處指出，目前這隻獲救的貓安置在台北市動物之家收容照顧等待認領養中。經觀察，救援的貓隻因為高處跳落等因素，後腿疑有受傷，導致行走不穩情形，尚無生命危險，經動物之家獸醫師觀察與照護，9月15日送醫進一步妥善治療。
北市動保處表示，救援人員發現貓隻待救援位處於高架道路，車流頻繁且快速，為避免影響交通及確保救援人員安全，特別協請交通部高速公路局共同協助救援行動，幫忙管制交通，救援人員抵達貓隻受困現場時，發現貓隻已自行脫困，並跳落至平面機慢車專用道，所幸未發生車禍意外，動保處隨後將貓隻捕捉安置。
動保處指出，貓隻具有跳躍能力，常常從高處跳落也沒事，但不代表每次都能安全落地，今年已陸續接獲多起高空救援動物案件，7月曾連續接獲2件貓隻救援通報，一隻是誤闖大安區高架橋鋼構支撐處，另一隻則是受困文山區約10公尺高的大樹上。
動保處表示，貓隻因高度過高沒有安全的跳落平台而害怕無法自行脫困，可能會因受驚嚇跳下地面受重傷甚至死亡，動保處必須專案請求民間支援才能完成救援並避免驚嚇貓隻。
動保處提醒，市民應妥善管領自家毛小孩，避免讓寵物誤闖險境，而有生命危險。如發現動物急需救援，可立即撥打1959動物保護專線，或透過臺北市政府LINE@通報，由動保處派員到場協助，讓救援更即時也更有效率。
