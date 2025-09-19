毛孩掉毛、異味難除怎麼辦？十大養寵物常見困擾 專家教你怎麼解

專家教你怎麼解決養毛孩的魔王關卡！

有人說養寵物就像簽下一份「終身契約」，家裡多了一個永遠不會長大的小霸王。明明每天都會被牠們萌到心臟爆擊，但是轉頭一看：地板滿滿吸不完的毛、碗裡的水像黑洞喝不完，就連毛孩半夜生病，也要穿著睡衣急忙衝去醫院掛急診。鏟屎官的日常就是在甜蜜與崩潰之間反覆來回，有時候還會忍不住自問，「養毛孩到底是幸福，還是一場修行？」

究竟有哪些養寵物的魔王關卡，讓毛爸媽又愛又恨？《網路溫度計 DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO 大數據關鍵引擎》，整理出「養寵物常見十大困擾」。趕快來看看是不是戳中你的心聲，讓專家教你破解的妙招吧！

No.1 貓狗毛髮滿天飛

「如果要養小型狗，體味不要太重、不太會掉毛的品種有推薦的嗎？」「我們家養兔子，看似沒毛亂飄，結果空氣清淨機也吸了一堆毛」，網路上充滿許多網友對於狗毛、貓毛、兔毛的煩惱，特別是春、秋換毛季，沙發、地板、床單，到處都能撿到毛，出門衣服上總是自帶「毛孩簽名」，不用DNA鑑定，一眼就知道你是誰家的鏟屎官！

面對天天用吸塵器，寵物毛髮還是清不完的窘境，不妨選擇一台寵物空氣清淨機！像是飛利浦針對毛小孩推出的「毛小奈Lite AC3360」，不僅擁有獨家專利浮毛濾淨科技pro，360度寬廣進風設計，零死角淨化寵物浮毛，就連地面毛髮也能輕鬆吸入，環境浮毛去除率高達98%以上。前置浮毛濾網採卡扣式設計，加密孔洞有效攔截毛屑、灰塵與大顆粒懸浮物，可輕鬆拆卸並直接水洗，避免撕除所造成的空氣二次污染。輕巧提把設計，體積小巧移動便利，也深受許多毛爸媽喜愛，「今天剛收到，立馬梳毛來實驗，真的會吸進去」、「使用一陣子後，前置濾網就大豐收，太療癒了吧～收集了很多貓毛跟頭髮，一次洗淨晾乾又可以繼續吸毛毛囉」。

No.2 年老生病難照顧

毛孩陪伴我們走過青春，等到牠們老了，家裡就會多了一位「小長輩」，走路變慢、眼神渙散，甚至常常需要吃藥、打針，讓人心疼不已。

照顧熟齡毛孩可以掌握三大原則：毛孩若開始頻繁睡覺、活動減少、對外界反應變遲鈍等，都是早期老化徵兆，飼主可記錄行為變化與獸醫建立定期追蹤；毛孩因年齡增長導致牙口、腸胃與代謝能力退化，飼主可主動轉換成適口性佳、好吸收且低刺激的熟齡犬貓配方，例如汪喵星球的銀養主食罐系列，採用無膠配方、濕潤質地，加上含有軟骨素、葡萄糖胺、維生素B群、益生菌、膳食纖維等熟齡機能營養素，幫助牙口退化的毛孩輕鬆進食；另建議飼主安排餵食、互動、散步時間等固定作息，搭配溫暖安靜的休息角落與柔軟床墊，減少焦慮與退縮行為。最後飼主也別忘了照顧自身的情緒，接納老化是自然過程、善用工具減輕負擔、建立分工與清單化的照護方式，也要預留自己的休息空間。

No.3 有攻擊性、亂吠亂叫

有些毛孩天生就有「大聲公」模式，一有風吹草動就開始亂吠亂叫，不論是鄰居經過還是快遞送件都能觸發警報，有時候還會突然對陌生人齜牙咧嘴，把主人嚇得一身冷汗。

「許多狗狗在家乖巧親人，但一出門就變得焦躁，甚至對人低吼，這多半是牠無法應對陌生環境帶來的不安與壓力。」汪喵星球團隊指出，有攻擊性、亂吠亂叫的背後可能與分離焦慮、社會化不足、精力無法釋放等情緒因素有關。建議飼主可在毛孩社會化關鍵期的3至16週計劃性地接觸人群、聲音與各類環境刺激，讓牠學會如何與世界和平共處。平時飼主可透過嗅聞墊、藏食玩具等豐富化道具轉移注意力並緩解壓力，其中貓咪可提供躲藏空間或高處平台，降低防衛攻擊機率。另外，飼主也可以準備有助於穩定情緒的玩具、保健品或沾附主人味道的物品，在出門、搭車、打雷、見客人等容易焦慮的時機給予毛孩特定的舒壓補充品，才能有效降低行為失控的風險。

No.4 沒有足夠時間陪伴

儘管在飼養前做足功課，但身為忙碌的上班族，當你拖著疲憊的身軀回家，面對毛小孩像裝了渦輪引擎一樣衝過來，眼神充滿期待要你陪玩，卻只能在有限的時間裡，盡量給牠滿滿的關愛，也讓陪伴不足的議題成了許多鏟屎官心中最深的愧疚。

曾有網友在Dcard寵物版上發文，透露自從養了貓咪以後，每天下班就被家人要求早點回家陪貓，原PO也說明自己每天花半小時陪玩、下班有約也會先回家放好飼料再出門，好奇大家養寵物會花多少時間陪伴。其他卡友也分享，「要看你家的貓個性是不是黏人的，黏人的貓情感需求高，陪伴時間不夠心理會生病的，我自己是不喜歡出去玩的人，下班只想立刻回家，假日也都在家，所以就是扣掉上班時間都在家陪貓」、「那就要看你的貓個性是不是黏人小棉襖，以及如果你沒有時間陪貓，那有沒有做好環境豐富化？」「貓的世界只有妳哈哈哈，回家的時候，能多摸摸牠，陪牠講話、陪牠玩，我相信貓貓能體諒」。

No.5 被房東、鄰居抱怨

有毛孩的日子雖然幸福，但租屋時卻像闖關遊戲，看到「禁養寵物」就直接Game Over。好不容易找到可養寵物的房子，還要小心鄰居的耳朵與鼻子：深夜裡毛孩突然吠叫，立刻被隔壁敲牆警告；毛孩不小心尿在走廊，鄰居眉頭立馬皺到天邊，主人只能不停道歉、想盡辦法處理。

針對貓狗叫聲太大擾人清夢的問題，汪喵星球團隊透露多半是毛孩感受到壓力、習慣性反應或需求未被滿足所致，建議飼主可以建立毛孩預期性作息，定時餵食、互動與睡眠來降低牠們的不安與焦慮，使用嗅聞墊、貓抓板、解謎玩具、視覺刺激等，滿足天性需求，毛孩安靜、穩定時也可以適時給予獎勵。針對寵物異味，可以讓貓狗定期洗澡、清耳、刷牙，補充益生菌與腸胃保健來幫助消化排便，養貓的飼主維持每天鏟屎、每週換砂、每月清盆，並選擇低粉塵、強凝結、除臭力佳的貓砂產品、寵物友善的香氛產品。不只是為了自己住得舒服，更是為了讓毛孩能長期被社區友善接納，減少不必要的誤解與摩擦。

No.6 日常開銷費用高

你知道養毛孩的日常開銷有多驚人嗎？曾有網友在Threads上分享，「那些說養狗很便宜的言論，我想說一句......養一隻毛孩跟成為毛孩家長，是兩件完全不同的事喔！」沒想到引發其他飼主共鳴，「現在兩歲半的家人......花超過七十萬的路過......」、「看一次醫生，花費沒破萬，都覺得自己賺到了呢」、「寵物展一次都是破萬出來的，然後大概每個月都有寵物展」、「愛牠就是所有最好的都要給牠」。

養毛孩對許多家長來說就是永遠的錢坑，從基本的飼料、零食、尿墊、貓砂、玩具、衣服，到必須事先規劃的疫苗、結紮、醫療費用等等，每個月開銷加總起來常常讓人懷疑是不是在養第二個孩子，特別是遇到牠生病住院，寵物醫藥費能瞬間把荷包掏空。鏟屎官們省吃儉用、勒緊褲帶過生活，仍願意給毛小孩過得像小王子、小公主，因為對主人來說，這些錢不是浪費，反而是幸福的投資。

No.7 過敏問題

對家長們來說，愛毛孩和過敏問題簡直就是愛恨交織的修羅場，儘管過敏藥變成日常必備，但內心還是無法割捨可愛的毛小孩，只能邊吸狗、吸貓，邊拿出衛生紙擦鼻水。有時候是毛孩出現過敏症狀，例如狗狗、貓咪突然狂抓耳朵、舔腳掌，或是皮膚紅腫起疹子，飼主還要特別觀察，到底是花粉、食物還是環境在作怪。

遇到人寵過敏問題，選擇一台空氣清淨機或許可以大幅改善困擾！以飛利浦毛小奈Lite寵物空氣清淨機為例，機體配有奈米級HEPA濾網，抗敏微護盾技術，PM0.003過濾力高達99.997％，可以有效攔截細菌、病毒、花粉、塵蟎和空污，攔截技術力勝過N95口罩；AeraSense靈敏感應技術每秒1,000次自動掃描，空氣即時偵測，可去除空氣中的髒污與異味。許多消費者購買後分享，「衣服不再滿毛、呼吸更舒服，家裡變得超清爽超舒適」，還有人點出APP智慧操控可遠處使用空氣品質監測、淨化模式調整、聲光模式操控及濾網狀態提醒等功能，「多種燈光顯示空氣品質：藍光優質、紫光良好、粉光輕污染、紅光快逃！」

No.8 分離焦慮

雖然只是出門上班短短幾小時，但對毛孩來說卻像是被遺落在孤島，因為過於焦慮和思念，可能抓爛沙發、亂尿尿，甚至吠到驚動鄰居。等你回到家、推開家門的那一刻，牠就會立刻衝過來用力搖尾巴，眼神全是「我好想你」的喜悅。對主人來說，分離焦慮不僅是挑戰，更是需要被克服的難題。

有網友在PTT上分享家中狗狗曾被前主人遺棄，患有嚴重的分離焦慮症，因此下定決心訓練。首先慢慢增加離開狗狗的時間，不要去哪裡都帶上牠，但也不要離開一整天，「只要狗狗乖乖地沒叫，我就會給牠大大的誇獎，並給牠零食」。此外，每天至少遛一次狗、增加牠的運動量，讓狗狗保持心情快樂，同時進行減敏訓練，透過隨時換衣服、拿鑰匙等舉動，讓狗狗習慣主人出門。最重要的是維持平常心，出門前後保持冷靜，避免與狗狗眼神接觸、表現出依依不捨、難過的樣子，這樣牠們才不會覺得分開是件令人難過的事，「雖然狗狗一開始沒有馬上變好，但長期下來的不間斷訓練，現在我出門或離開牠時，狗狗從原本的狂叫，到現在僅會低鳴個兩聲，就去做自己的事了」。

No.9 挑食、不愛喝水

對不少飼主來說，挑食與不愛喝水是日常生活中最常見、也最令人頭痛的飼養難題。東林動物醫院總院長范志嘉也提醒，「毛孩不像人類能透過大量排汗調節體溫，當環境悶熱又缺乏水分時，中暑往往悄悄發生而難以察覺。即便待在室內，若是環境通風不良、水分攝取量不足，毛孩就可能陷入熱傷害與中暑的危機。」

汪喵星球團隊表示，家中毛孩挑食，建議安排定時、安靜的進食空間，降低情緒影響食慾的情況。若是貓狗有品種偏好、進食無規律、過度依賴零食、曾有腸胃不適經驗等，不妨嘗試隔水加熱食物、使用嗅聞墊及互動式食器，觀察毛孩對泥狀、肉塊、醬汁等不同口感與氣味的偏好，進行輪替調整。毛孩不愛喝水，建議每日更換新鮮常溫水，水碗位置避開食物與貓砂盆，也可嘗試不同材質水碗或寵物飲水機，夏天可以加入冰塊吸引飲水，另外也能將食物加水、混餵濕糧或肉湯罐來增加寵物攝水量。若毛孩長期出現挑食、進食量明顯下降或同時伴隨行為改變，建議可諮詢專業獸醫，排除潛在健康問題。

No.10 異味難除

家裡有毛小孩，真的很難再保持「清新無味」的狀態！無論再怎麼拚命打掃、點香氛，總還是有淡淡的毛孩味、罐罐味，特別是貓砂盆或狗狗愛亂尿的角落，味道就像偷偷潛伏的刺客，總會在不經意間飄出來，讓朋友一進門就皺眉。

想要擺脫寵物異味的困擾，推薦你可以試試飛利浦的毛小奈Lite寵物空氣清淨機！Mixhole寵物五重淨味科技採加厚活性碳濾網設計，含有獨家氨基與酸鹼配方，一次瓦解罐罐味、毛孩口臭、汗味、尿味、便便味等常見寵物五大異味，也能跟家中空氣異味、TVOC有害氣體說掰掰。自動、舒眠、增強、強力吸毛共四大淨化模式，讓毛孩家庭24小時享受清新好空氣。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年08月19日至2025年08月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

