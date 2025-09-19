聽新聞
廣角鏡／東方白鸛飛來 大城擬推生態品牌

聯合報／ 記者簡慧珍
圖／鳥友廖自強提供
圖／鳥友廖自強提供

瀕危珍貴野鳥東方白鸛被稱為「送子鳥」，全球僅2000隻，近日出現在濁水溪出海口，最新觀測數量有7隻。彰化縣野鳥學會表示，東方白鸛近年多現蹤關渡、金山清水濕地、花蓮壽豐和濁水溪出海口。

濁水溪北岸的彰化縣大城鄉長陳玉照說，將重修閒置的海巡崗哨，與野鳥學會合作，經營教育中心，盼仿效日本豐岡，結合保育、農產與觀光，打造生態品牌。

