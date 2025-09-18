花蓮縣府搶救白鼻心寶寶 送專業救護助重返自然

一隻白鼻心母獸疑在花蓮市區遭車輛撞死，現場留有一隻白鼻心寶寶，縣府動植物防疫所人員獲報到場帶回安置，今天送至野灣野生動物救傷中心照護，將評估後於適當時機野放。

花蓮縣政府農業處今天表示，15日晚間接獲市公所通報，在市區16股大道、中央路口附近，發現一隻疑似遭車輛撞擊死亡的白鼻心母獸，現場另有一隻仍存活的幼獸。動植物防疫所人員當晚將白鼻心寶寶帶回安置，並連續2天巡查周邊，未再發現其他幼獸。

由於幼獸還在哺育期，急需專業醫療與飼養，縣府農業處立即啟動後續救援措施，今天由專人將白鼻心寶寶送往台東池上「野灣野生動物救傷中心」，將經由醫療照護、飼養管理與野放訓練，協助幼獸平安成長，未來經評估後重返自然。

農業處長陳淑雯指出，白鼻心是台灣原生的中型哺乳類野生動物，棲息於山區、丘陵與農村環境，對維持生態平衡具有重要意義。然而，近年來道路致死事件頻傳，路殺已成為牠們面臨的主要生存挑戰之一。

她表示，10月4日是「世界動物日」，提醒民眾行車經過山區、農田或溪流周邊時應放慢速度、留意路況，減少野生動物因誤闖道路而犧牲的風險。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮呼籲民眾，保護野生動物之餘，也要注意人畜共通傳染病的防範。花蓮縣狂犬病疫情仍具高風險，民眾務必落實「二不一要」：不棄養家中寵物、不接觸捕捉飼養野生動物、要每年帶犬貓施打疫苗。

目前下半年狂犬病巡迴注射服務於萬榮鄉（10月27日至31日）及卓溪鄉（11月4日至21日）辦理，民眾可帶毛孩施打。詳細日期、時間與地點，可上花蓮縣動植物防疫所官網、臉書粉絲專頁查詢或洽詢當地公所。

