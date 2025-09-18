快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／極危物種「波口鱟頭鱝」撞水槽口腔敗血症亡 海科館：檢討

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
極危物種海科館飼養的「波口鱟頭鱝」疑感染死亡 。圖／讀者提供
極危物種海科館飼養的「波口鱟頭鱝」疑感染死亡 。圖／讀者提供

國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」，被國際自然保護聯盟列入紅色名錄極危物種，本月7日疑因傷口感染死亡。台灣動物社會研究會認為枉死籲求中央調查。海科館說，因牠撞及水槽致牙齒受傷後食慾不佳，並投放抗生素全力搶救，解剖發現是細菌性感染的敗血症死亡，未來會檢討飼養方式。

台灣動物社會研究會今天指出，波波因體型不斷增長，已達館內缸體極限，且水缸設施根本無法滿足其天性需求，館方曾於去年回應台灣動物社會研究會及立委陳培瑜的關切，表示已著手準備將於今年6到10月野放，讓已達性成熟的波波可回歸大海生養繁殖。但後來卻以缺乏「衛星標籤」為由，且忽視館內設施的侷限，持續拖延野放。

台灣動物社會研究會認為波波枉死，要求教育部及海委會應嚴格徹查，並檢討海科館飼養保育及大型魚類的專業及條件，以確保未來不再發生類似事件。

海科館產學交流組組主任施彤煒說，原本的水槽為狹長型，不符日益體長變大的波波生長，館方原規畫移至大2倍的水槽飼養，卻因頭部擦撞到水槽後牙齒受傷流血，影響食慾，後來投放抗生素，但牠還是不吃東西，口腔出血，雖全力搶救還是因細菌性感染敗血症死亡。

施彤煒說明，原本有野放計畫，因為波口鱟頭鱝長大已不適合飼養在原有直立型水槽，館方原計畫與美國喬治亞水族館合作，協助在台灣海域野放，但因喬治亞水族館政策轉變才未野放，還在尋求其他管道協助時，波波就因撞上水槽發生傷口感染意外死亡，館方已盡全力搶救，感謝各界的關心；另針對飼養的環境及方式，未來會進一步檢討改善，避免類似事件再度發生

野放 死亡 動物

延伸閱讀

極危物種海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡 動保團體籲調查

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

江俊翰擠痘險引敗血症！53歲大病後拚回歸「小吃店打工」　下一步動向曝

一家餐廳150隻一夜橫死！日本東京鬧區被美洲蟑螂瘋狂入侵

相關新聞

影／極危物種「波口鱟頭鱝」撞水槽口腔敗血症亡 海科館：檢討

國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」，被國際自然保護聯盟列入紅色名錄極危物種，本月7日疑因傷口感染死亡。台灣動物社會...

極危物種海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡 動保團體籲調查

國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」，被國際自然保護聯盟（IUCN）列入紅色名錄極危物種，但國內還沒有列入保育物種，...

怕打雷毛孩亂跑！北市動保處：寵物獨自在外遊蕩 可罰飼主

雙颱將生成，恐帶來雷雨。台北市動保處今天表示，先前救獲2隻因打雷受驚走失的家犬，所幸都被領回，若家中毛孩獨自在外無家人伴...

比人還高！高雄漁港撈到超巨大地震魚 專家證實是「石川氏粗鰭魚」

高雄市前天有漁民出海捕撈白帶魚時，意外撈獲一尾長超過2公尺的巨型地震魚，因為實在罕見，就連漁民撈到時都不敢置信，甚至要與...

驚恐！黑眉錦蛇吞食松鼠 被目擊物競天擇的一幕

地方攝影愛好者林桔春今天騎車路過苗栗縣永和山水庫，目擊記錄三級保育類黑眉錦蛇當路吞食松鼠，他分享「驚恐的一幕！」引起熱烈...

台東水稻見白背飛蝨 專家籲每叢達5隻立即防治

農業部台東區農業改良場近日監測發現，台東2期稻陸續出現白背飛蝨蟲，如為害穗部將直接影響稔實率。專家呼籲農友，每叢發現5隻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。