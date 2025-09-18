極危物種海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡 動保團體籲調查

國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」，被國際自然保護聯盟（IUCN）列入紅色名錄極危物種，但國內還沒有列入保育物種，本月7日疑因傷口感染死亡。台灣動物社會研究會今指枉死於館內，館方未主動對未公開說明其死因，籲中央調查。

台灣動物社會研究會今天指出，位基隆的國立海洋科技博物館再次爆出飼養管理爭議，繼先前飼養的二級保育類「龍王鯛」（學名：Cheilinus undulatus）悄然無聲「消失」後，近日又傳出被館方視為「鎮館之寶」的「波波」波口鱟頭鱝，於9月7日疑因傷口感染不治而亡。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，2隻枉死於館內的珍稀動物，館方皆未主動對未公開說明其死因，要求教育部及海委會應嚴格徹查，並檢討海科館飼養保育及大型魚類的專業及條件，以確保未來不再發生類似事件。

台灣動物社會研究會指出，波波因體型不斷增長，已達館內缸體極限，且水缸設施根本無法滿足其天性需求，館方曾於去年回應台灣動物社會研究會及立委陳培瑜的關切，表示已著手準備將於今年6 到10月野放，讓已達性成熟的波波可回歸大海生養繁殖。但後來卻以缺乏「衛星標籤」為由，且忽視館內設施的侷限，持續拖延野放。

台灣動物社會研究會在今年發現波波已出現明顯傷口時，館方還於 8月回覆立委表示，該魚健康並無迫切放流需求。

波口鱟頭鱝成年後體長可達3公尺，主要棲息1到50公尺深的海底層，海科館2022年3月購入後飼養。又名飯匙鯊、魴仔、鱟殼鯊，名稱有鯊，但卻是魟魚近親，長相獨特、個性溫馴，屬於底棲魚類，以螃蟹、貝類為主食。

海科館表示，稍後將有完整說明照料及因傷口感染的死亡過程。

商品推薦