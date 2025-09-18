怕打雷毛孩亂跑！北市動保處：寵物獨自在外遊蕩 可罰飼主

雙颱將生成，恐帶來雷雨。台北市動保處今天表示，先前救獲2隻因打雷受驚走失的家犬，所幸都被領回，若家中毛孩獨自在外無家人伴同，可依違反動保法裁罰飼主。

台北市動物保護處新聞資料提到，午後雷雨的打雷巨響或節日出現的煙火爆竹聲等，易讓犬隻焦躁不安及竄逃，常有家犬因此走失流落街頭、受傷，危及生命安全。

動保處表示，8月5日獲報1隻全身濕、戴項圈的柴犬突然闖進台北市士林區某社區大樓警衛室避雨，警衛確認非社區住戶飼養，撥1959動物保護專線通報。

動保處獲報派員到場帶回柴犬並安置於台北市動物之家，被通知的飼主隔天前往，領回犬隻時稱柴犬平時養在車庫，可能因聽到雷聲受驚，驚慌下猛力掙脫牽繩從車庫脫逃。

動保處表示，8月20日獲報，大同區某住戶發現1隻米克斯犬誤闖自家，報警處理後由動保處接送至動物之家收容，並通知飼主領回。

飼主到場後向動保處人員稱，愛犬近期特別怕打雷，當天在門口喝水，聽見打雷聲就失控狂奔跑出家門，之後可能忘記返家的路，跑到附近鄰居家裡躲藏。

動保處表示，去年6月也曾發生家犬因忽然聽見雷聲進而受驚想跳出窗戶，意外從6樓墜樓的憾事。

動保處指出，意外難以預期，加強防護才能避免發生危害，帶愛犬外出時應檢查牽繩是否牢固，居家環境注意門戶管理，建議使用防脫逃胸背帶或加強門窗防護。

動保處表示，寵物因脫逃而走失，可依違反動物保護法處飼主新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。若毛孩走失，飼主可透過網路張貼資訊，也可至動保處官網查看「犬貓流向異動表」，發現毛孩被安置在動物之家，應盡快帶個人證件辦理領回手續，負起飼主責任，讓毛孩回到熟悉的家中。

商品推薦