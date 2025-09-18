比人還高！高雄漁港撈到超巨大地震魚 專家證實是「石川氏粗鰭魚」

高雄市前天有漁民出海捕撈白帶魚時，意外撈獲一尾長超過2公尺的巨型地震魚，因為實在罕見，就連漁民撈到時都不敢置信，甚至要與地震魚合照都因體型巨大無法完全展開，昨天清晨地震魚已在前鎮漁港被民眾拍賣買走，不過地震魚的出現也令漁民憂心，是否近期可能會發生天災地變。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，這尾地震魚是在前天漁民出海捕魚時與其他帶魚一同撈獲，但體型與普通白帶魚相差懸殊，昨天清晨已經被送到前鎮漁港進行漁獲拍賣，由於品相不錯，難得有如此保存良好的大型特殊魚種，才剛由船家拍賣，立刻就被民眾拍下買走。

據了解，這尾地震魚是「石川氏粗鰭魚」，為條鰭魚綱月魚目粗鰭魚科的其中一種，平時是棲息於水深1200公尺左右的深海魚類，出沒活動範圍包含台灣周邊的西北太平洋海域，過去也曾在宜蘭、東北角被發現甚至捕獲，由於常在地震前後出現，與「皇帶魚」一同被稱為地震魚。

國家海洋研究院指出，皇帶魚科或粗鰭魚科等魚類，主要棲息在深海幾百至數千公尺的深度，但因深度深、捕撈少，生活習性和行為也相對較少被研究。過去常有一種傳說或迷信，認為當地震發生前，這些魚會受到驚嚇而游到淺水域，因此成為地震的徵兆。不過地震魚和地震之間並無明顯關聯，可能只是一種巧合。

地震魚被送至前鎮漁港拍賣，立刻就被老饕買走，據資深海鮮料理廚師表示「地震魚的眼珠非常美味」，單顆眼珠大小就約有一個成人手掌般大，可以以味噌醃漬後再蒸煮保留鮮味，而魚身雖然魚皮較厚，但處理後切成塊狀，只要撒上白胡椒、鹽巴煎烤即可，口感滋味與鱈魚頗為相似。 高雄前鎮漁港捕獲長超過2公尺的地震魚，經魚類專家檢視證實為「石川氏粗鰭魚」。圖／民眾提供

