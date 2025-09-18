快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

驚恐！黑眉錦蛇吞食松鼠 被目擊物競天擇的一幕

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
三級保育類黑眉錦蛇在苗栗縣永和山水庫旁道路吞食松鼠，林桔春分享「驚恐的一幕！」圖／林桔春提供
三級保育類黑眉錦蛇在苗栗縣永和山水庫旁道路吞食松鼠，林桔春分享「驚恐的一幕！」圖／林桔春提供

地方攝影愛好者林桔春今天騎車路過苗栗縣永和水庫，目擊記錄三級保育類黑眉錦蛇當路吞食松鼠，他分享「驚恐的一幕！」引起熱烈回響，表示物競天擇、食物鏈慘酷的自然法則。

林桔春今天上午10點多他騎車在水庫旁三灣鄉永和村九份寮法華寺附近道路，發現黑眉錦蛇在路中間吞食松鼠，直到有轎車通過，牠才一溜煙銜著獵物，鑽進路旁的草叢，整個過程2、3分鐘。

林桔春經常分享永和山水庫蓄水及周邊美景，他表示第一次目擊類似場景，因此過手機攝影記錄，並在臉書社團「我是頭份人」PO出，「驚恐的一幕！可憐的松鼠！」引起熱烈回響，認為物競天擇、食物鏈的自然法則，雖殘酷也代表生態好。

水庫 松鼠 永和

延伸閱讀

台駐丹麥代表：中國大使無禮打壓 不影響外交工作

季節限定美景銀白秋浪 西螺大橋甜根子草大爆發空拍美景驚艷攝影圈

影／攝影愛好者推薦 半山夢工廠是觀賞南投國慶焰火最佳私房點

台中市單身聯誼活動16對心動連線 八成三高配對率

相關新聞

怕打雷毛孩亂跑！北市動保處：寵物獨自在外遊蕩 可罰飼主

雙颱將生成，恐帶來雷雨。台北市動保處今天表示，先前救獲2隻因打雷受驚走失的家犬，所幸都被領回，若家中毛孩獨自在外無家人伴...

比人還高！高雄漁港撈到超巨大地震魚 專家證實是「石川氏粗鰭魚」

高雄市前天有漁民出海捕撈白帶魚時，意外撈獲一尾長超過2公尺的巨型地震魚，因為實在罕見，就連漁民撈到時都不敢置信，甚至要與...

驚恐！黑眉錦蛇吞食松鼠 被目擊物競天擇的一幕

地方攝影愛好者林桔春今天騎車路過苗栗縣永和山水庫，目擊記錄三級保育類黑眉錦蛇當路吞食松鼠，他分享「驚恐的一幕！」引起熱烈...

台東水稻見白背飛蝨 專家籲每叢達5隻立即防治

農業部台東區農業改良場近日監測發現，台東2期稻陸續出現白背飛蝨蟲，如為害穗部將直接影響稔實率。專家呼籲農友，每叢發現5隻...

新北創非犬貓寵物登記站 提升找回走失鳥寶機率

不少民眾現在選擇飼養鸚鵡等鳥類當寵物，但鳥寶走失不易找回，新北市動保處創「非犬貓寵物登記站」，納入寵物鳥、鼠、兔、兩棲爬...

【動物冷知識】動作慢但肺活量驚人？樹懶竟比海豚更會憋氣

哈囉大家好，我是帽帽！你知道樹懶跟海豚，誰更會憋氣嗎？直接說答案，樹懶！！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。