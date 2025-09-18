驚恐！黑眉錦蛇吞食松鼠 被目擊物競天擇的一幕

地方攝影愛好者林桔春今天騎車路過苗栗縣永和山水庫，目擊記錄三級保育類黑眉錦蛇當路吞食松鼠，他分享「驚恐的一幕！」引起熱烈回響，表示物競天擇、食物鏈慘酷的自然法則。

林桔春今天上午10點多他騎車在水庫旁三灣鄉永和村九份寮法華寺附近道路，發現黑眉錦蛇在路中間吞食松鼠，直到有轎車通過，牠才一溜煙銜著獵物，鑽進路旁的草叢，整個過程2、3分鐘。

林桔春經常分享永和山水庫蓄水及周邊美景，他表示第一次目擊類似場景，因此過手機攝影記錄，並在臉書社團「我是頭份人」PO出，「驚恐的一幕！可憐的松鼠！」引起熱烈回響，認為物競天擇、食物鏈的自然法則，雖殘酷也代表生態好。

商品推薦