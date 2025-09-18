聽新聞
0:00 / 0:00
驚恐！黑眉錦蛇吞食松鼠 被目擊物競天擇的一幕
地方攝影愛好者林桔春今天騎車路過苗栗縣永和山水庫，目擊記錄三級保育類黑眉錦蛇當路吞食松鼠，他分享「驚恐的一幕！」引起熱烈回響，表示物競天擇、食物鏈慘酷的自然法則。
林桔春今天上午10點多他騎車在水庫旁三灣鄉永和村九份寮法華寺附近道路，發現黑眉錦蛇在路中間吞食松鼠，直到有轎車通過，牠才一溜煙銜著獵物，鑽進路旁的草叢，整個過程2、3分鐘。
林桔春經常分享永和山水庫蓄水及周邊美景，他表示第一次目擊類似場景，因此過手機攝影記錄，並在臉書社團「我是頭份人」PO出，「驚恐的一幕！可憐的松鼠！」引起熱烈回響，認為物競天擇、食物鏈的自然法則，雖殘酷也代表生態好。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言