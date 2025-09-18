快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

台東水稻見白背飛蝨 專家籲每叢達5隻立即防治

中央社／ 記者盧太城台東縣18日電

農業部台東區農業改良場近日監測發現，台東2期稻陸續出現白背飛蝨蟲，如為害穗部將直接影響稔實率。專家呼籲農友，每叢發現5隻就要立即防治。

東區農業改良場今天發布新聞稿表示，池上鄉、關山鎮及台東市部分地區二期作水稻近期陸續出現白背飛蝨，呼籲農友加強巡視田區。

台東農改場表示，白背飛蝨主要聚集於水稻中、上半部葉片、莖基部及穗部吸食汁液，造成稻株常由基部往上黃化，降低植株光合作用及發育，稻株基部甚至明顯可見若蟲、蟲蛻和煤煙症狀。若為害穗部則直接影響稔實率（俗稱空包彈），密度高時誘發煤病，導致結穗品質和產量下降。

台東農改場表示，近日調查發現部分田區白背飛蝨密度有上升的趨勢。為避免飛蝨大發生，農民隨時注意田間飛蝨發生狀況，發現每叢蟲數達5隻時，即應加強防治工作，以免影響水稻後期發育。

台東農改場提供有關白背飛蝨防治方法，清除田邊雜草，減少成蟲棲息場所，以降低遷入蟲源；平時稻田施用氮肥不宜過量、避免密植保持通風、定時排灌水，皆有助於減少飛蝨的發生。

當每叢水稻發現5隻以上飛蝨時，可參考水稻飛蝨類防治核准使用藥劑進行防治。有機或友善栽培農戶可參考選用苦楝油、礦物油等資材，並依推薦濃度使用。

台東 東區 農改場

延伸閱讀

40~70歲面臨各自的老化信號！專家揭四個時期正確的應對之道

美國降息循環將至…台灣是否會跟進？專家曝光受惠股：營建、金控、0050、00922

腳痛別輕忽！專家提醒11種足部徵兆可能是身體出問題的警訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

相關新聞

比人還高！高雄漁港撈到超巨大地震魚 專家證實是「石川氏粗鰭魚」

高雄市前天有漁民出海捕撈白帶魚時，意外撈獲一尾長超過2公尺的巨型地震魚，因為實在罕見，就連漁民撈到時都不敢置信，甚至要與...

驚恐！黑眉錦蛇吞食松鼠 被目擊物競天擇的一幕

地方攝影愛好者林桔春今天騎車路過苗栗縣永和山水庫，目擊記錄三級保育類黑眉錦蛇當路吞食松鼠，他分享「驚恐的一幕！」引起熱烈...

台東水稻見白背飛蝨 專家籲每叢達5隻立即防治

農業部台東區農業改良場近日監測發現，台東2期稻陸續出現白背飛蝨蟲，如為害穗部將直接影響稔實率。專家呼籲農友，每叢發現5隻...

新北創非犬貓寵物登記站 提升找回走失鳥寶機率

不少民眾現在選擇飼養鸚鵡等鳥類當寵物，但鳥寶走失不易找回，新北市動保處創「非犬貓寵物登記站」，納入寵物鳥、鼠、兔、兩棲爬...

【動物冷知識】動作慢但肺活量驚人？樹懶竟比海豚更會憋氣

哈囉大家好，我是帽帽！你知道樹懶跟海豚，誰更會憋氣嗎？直接說答案，樹懶！！

9月起候鳥過境高峰 生多所：肉毒桿菌、車輛撞擊為候鳥主要威脅

每年9至10月正值東亞候鳥秋季過境高峰，冬候鳥也陸續南遷至台灣度冬。但根據農業部生物多樣性研究所野生動物急救站2013年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。