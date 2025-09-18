台東水稻見白背飛蝨 專家籲每叢達5隻立即防治
農業部台東區農業改良場近日監測發現，台東2期稻陸續出現白背飛蝨蟲，如為害穗部將直接影響稔實率。專家呼籲農友，每叢發現5隻就要立即防治。
台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，池上鄉、關山鎮及台東市部分地區二期作水稻近期陸續出現白背飛蝨，呼籲農友加強巡視田區。
台東農改場表示，白背飛蝨主要聚集於水稻中、上半部葉片、莖基部及穗部吸食汁液，造成稻株常由基部往上黃化，降低植株光合作用及發育，稻株基部甚至明顯可見若蟲、蟲蛻和煤煙症狀。若為害穗部則直接影響稔實率（俗稱空包彈），密度高時誘發煤病，導致結穗品質和產量下降。
台東農改場表示，近日調查發現部分田區白背飛蝨密度有上升的趨勢。為避免飛蝨大發生，農民隨時注意田間飛蝨發生狀況，發現每叢蟲數達5隻時，即應加強防治工作，以免影響水稻後期發育。
台東農改場提供有關白背飛蝨防治方法，清除田邊雜草，減少成蟲棲息場所，以降低遷入蟲源；平時稻田施用氮肥不宜過量、避免密植保持通風、定時排灌水，皆有助於減少飛蝨的發生。
當每叢水稻發現5隻以上飛蝨時，可參考水稻飛蝨類防治核准使用藥劑進行防治。有機或友善栽培農戶可參考選用苦楝油、礦物油等資材，並依推薦濃度使用。
