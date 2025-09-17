新北創非犬貓寵物登記站 提升找回走失鳥寶機率

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保處提醒，鸚鵡智商較高學習力強，會透過觀察模仿，自行打開籠門脫逃，建議民眾可於籠外增加扣環，多一層防護，避免逃逸，並將寵物鳥繫上腳環，增加逸失後尋回機會。圖／新北市動保處提供
不少民眾現在選擇飼養鸚鵡等鳥類當寵物，但鳥寶走失不易找回，新北市動保處創「非犬貓寵物登記站」，納入寵物鳥、鼠、兔、兩棲爬行動物等特殊寵物，並與台灣鳥寶守護者聯盟救援協會合作幫助意外飛失寵物鳥回家。

動保處今年截至8月底統計，共接獲通報飛失鸚鵡33隻，包含吸蜜鸚鵡、玄鳳鸚鵡、藍和尚鸚鵡、黃和尚鸚鵡、小太陽鸚鵡、灰鸚鵡、月輪鸚鵡、牡丹鸚鵡、金太陽鸚鵡、巴丹鸚鵡、金剛鸚鵡及黑頭凱克等。

飛失寵物鳥將於官網上公告14天，期間內未被領回優先開放學校等相關公立機關認養，提供寶貴的生命與環境教育資源，未被認養的鸚鵡將由台灣鳥寶守護者聯盟救援協會協助安置，最後開放一般民眾認養。

動保處表示，這些寵物鳥將經過協會的評估，讓寵物鳥們能夠找到一個適合及充滿溫暖的新家。動保處也會定期追蹤協會代養狀況，確保這些救援的鳥類得到妥善的照顧。

動保處提醒，鸚鵡智商較高學習力強，會透過觀察模仿，自行打開籠門脫逃，建議民眾可於籠外增加扣環，多一層防護，避免逃逸，並將寵物鳥繫上腳環，增加逸失後尋回機會。

動保處表示，如有發現受傷或需要救援的寵物鳥，可以致電24小時動物救援專線02-2959-6353進行通報。民眾如為家中非犬貓毛寶貝寵物登記，可至特定的「非犬貓寵物登記站」，完成寵物登記即可獲得新北幣300元，其1點等同1元。

