候鳥救傷 肉毒桿菌中毒最多、其次為撞擊

每年9至10月，許多冬候鳥陸續南遷至台灣過冬。農業部生物多樣性研究所野生動物急救站統計，救傷的候鳥中，最多是肉毒桿菌中毒，其次是撞擊，包括被車撞與撞擊建物玻璃。

農業部今天發布新聞稿，台灣位處東亞候鳥遷徙路線的樞紐位置，每年9至10月正值秋季過境高峰，包括：紅尾伯勞、灰面鵟鷹、黑面琵鷺、各類鷸科與雁鴨科水鳥等大批冬候鳥紛紛現蹤，跨越千里的旅程並非一路平安。

生多所野生動物急救站統計，2013年至2024年，12年間共救治58種、335隻候鳥，主要威脅來自肉毒桿菌毒素中毒與撞擊，前者以濕地水鳥最常見，其中黑面琵鷺受影響最深；後者則反映日常交通已成候鳥存活的隱形殺手。

生多所分析候鳥救傷原因，其中肉毒桿菌毒素中毒占比最高，案例達107隻，其中105隻為黑面琵鷺，經施打抗毒素血清及進行支持療法，最終80隻康復重返野外，野放率達76.2%。

生多所說，肉毒桿菌毒素中毒候鳥救傷的高成功率，主要是用抗毒素血清，因抗毒素血清昂貴且數量有限，目前僅能優先使用在瀕臨絕種保育類的黑面琵鷺身上，尚無法廣泛施打於所有中毒鳥類，棲地管理才是更重要的解方。

生多所說，肉毒桿菌是一種常存在土壤與水域的厭氧菌，在低氧、高溫、富含腐敗有機質的環境中，細菌會大量繁殖進而產生神經毒素，水鳥若誤食受污染的食物或生物體，將出現弛緩性麻痺甚至死亡。尤其當濕地出現大量死亡魚類或腐爛植被，加上降雨減少、水位下降、含氧量降低，極易引發疫情，若未及時處理，鳥類屍體的堆積又會成為新的毒源，形成惡性循環。

生多所說，救傷原因的第2名是撞擊，近12年有85隻候鳥送入急救站，其中52.9%（45隻）為車輛撞擊，24.7%（21隻）為撞擊建築物玻璃，最後分別僅24.4%與52.4%的個體重返野外，整體野放率並不高。

生多所呼籲，2025年世界候鳥日（5月及10月的第2個星期六）以「讓天空暢行無阻：保護候鳥的遷徙之路」為主題，期望各國攜手守護候鳥在遷徙途中的重要棲息地與安全環境。野生動物的保育醫學工作正是全球努力的一環，從棲地維護到疾病防治，從科學監測到緊急救傷，都是確保候鳥旅途順暢的重要保障。

