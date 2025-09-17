首屆賞鳥博覽會9/20起台中登場 設120展示攤位
2025第1屆世界賞鳥博覽會將於20日起在台中登場，市府觀旅局今天表示，將有來自30餘國及國內鳥類保育及生態旅遊組織與業者設置120攤的賞鳥生態資訊及設備展示。
台中市政府觀光旅遊局將於20日、21日在市民廣場舉辦第1屆世界賞鳥博覽會，民眾可搭乘台灣好行11台中時尚城中城線前往市民廣場，探索山林鳥類生態，更可拿好禮。
為推廣台中海線觀光，觀旅局表示，特別以「旅圖愉快」為題拍攝宣傳影片，台灣好行679台中活力海洋線帶大家玩賞海線精彩亮點，創造自己的「旅圖」。觀旅局更邀德威航空空服員搭乘台灣好行679台中活力海洋線體驗，將台中海線感性行銷國際，歡迎國內外遊客跟著影片和空服員腳步暢享台中海線風情。
觀旅局長陳美秀指出，台中觀光資源豐富，山海屯各有不同景觀風貌，歡迎民眾搭乘台灣好行觀光公車來場低碳永續旅遊，推薦大家可以搭乘台灣好行11台中時尚城中城線到市民廣場，參加世界賞鳥博覽會。
陳美秀提到，觀旅局特別設置「搭好行賞鳥趣」特色展攤，現場布置完美重現台灣好行889大雪山線公車車廂，彷彿從森林開出來，陪旅客一起逛展覽。
觀旅局說明，民眾來現場參加活動，只要完成拍照打卡，就可獲得台灣好行檔案夾、便利貼文具組、特約店家文宣品等實用限量小禮物。
