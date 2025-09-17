快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

首屆賞鳥博覽會9/20起台中登場 設120展示攤位

中央社／ 台中17日電

2025第1屆世界賞鳥博覽會將於20日起在台中登場，市府觀旅局今天表示，將有來自30餘國及國內鳥類保育及生態旅遊組織與業者設置120攤的賞鳥生態資訊及設備展示。

台中市政府觀光旅遊局將於20日、21日在市民廣場舉辦第1屆世界賞鳥博覽會，民眾可搭乘台灣好行11台中時尚城中城線前往市民廣場，探索山林鳥類生態，更可拿好禮。

為推廣台中海線觀光，觀旅局表示，特別以「旅圖愉快」為題拍攝宣傳影片，台灣好行679台中活力海洋線帶大家玩賞海線精彩亮點，創造自己的「旅圖」。觀旅局更邀德威航空空服員搭乘台灣好行679台中活力海洋線體驗，將台中海線感性行銷國際，歡迎國內外遊客跟著影片和空服員腳步暢享台中海線風情。

觀旅局長陳美秀指出，台中觀光資源豐富，山海屯各有不同景觀風貌，歡迎民眾搭乘台灣好行觀光公車來場低碳永續旅遊，推薦大家可以搭乘台灣好行11台中時尚城中城線到市民廣場，參加世界賞鳥博覽會。

陳美秀提到，觀旅局特別設置「搭好行賞鳥趣」特色展攤，現場布置完美重現台灣好行889大雪山線公車車廂，彷彿從森林開出來，陪旅客一起逛展覽。

觀旅局說明，民眾來現場參加活動，只要完成拍照打卡，就可獲得台灣好行檔案夾、便利貼文具組、特約店家文宣品等實用限量小禮物。

賞鳥 大雪山 台灣好行

延伸閱讀

海外升學熱度不減！高雄美國學校大學博覽會 逾60名校齊聚

影／財劃法爭議…南投點名4縣市受益最大 許淑華喊話中央給穩定財源

藍色小精靈快閃 預告27、28日「台中國際踩舞嘉年華」清水登場

影／30米大鯨魚風箏飛天超吸睛 台中力推地方產業發展

相關新聞

新北創非犬貓寵物登記站 提升找回走失鳥寶機率

不少民眾現在選擇飼養鸚鵡等鳥類當寵物，但鳥寶走失不易找回，新北市動保處創「非犬貓寵物登記站」，納入寵物鳥、鼠、兔、兩棲爬...

【動物冷知識】動作慢但肺活量驚人？樹懶竟比海豚更會憋氣

哈囉大家好，我是帽帽！你知道樹懶跟海豚，誰更會憋氣嗎？直接說答案，樹懶！！

9月起候鳥過境高峰 生多所：肉毒桿菌、車輛撞擊為候鳥主要威脅

每年9至10月正值東亞候鳥秋季過境高峰，冬候鳥也陸續南遷至台灣度冬。但根據農業部生物多樣性研究所野生動物急救站2013年...

最溫暖的歡送笑聲不斷 北榮10歲「Oba」光榮退休了

全國第一隻由導盲犬轉職為醫療輔助犬的「Oba」（歐巴）昨天退休，四、五百名醫事人員、患者及家屬齊聚台北榮總大廳，歡送牠邁...

回響／收容所安樂死業務遭愛心人士干預 民團：應以罰則遏止

「零撲殺」不等於「零安樂」，當年動物保護法修法時訂有排除條款，但政策卻愈走愈畸形，根據統計，去年全國動物收容所執行人道安...

回響／餵食者等同飼主 近10年法院認定案件達16件

今年7月，關注遊蕩犬議題的民眾在公共政策網路參與平台提案，要求落實收容所人道安樂死、強化飼主責任管理、餵食者同管領人應依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。