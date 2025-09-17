快訊

【動物冷知識】動作慢但肺活量驚人？樹懶竟比海豚更會憋氣

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道樹懶跟海豚，誰更會憋氣嗎？直接說答案，樹懶！！

樹懶怎麼懶，居然比海洋哺乳類海豚還會憋氣！？今天我們一起來看三個與動物呼吸相關的冷知識吧！！

眾所周知海豚等海洋哺乳類呼吸的方式，就是靠頭頂上的噴氣孔進行呼吸。

如果海豚頭頂上的噴氣孔阻塞了（例如：受傷、感染或腫瘤等因素），那他們要怎麼呼吸？答案也很簡單，就跟我們一樣用嘴巴呼吸。

為什麼身為海洋哺乳類海豚的憋氣時間，會比樹懶短呢？？

研究人員認為可能原因是樹懶的新陳代謝非常緩慢，他們甚至可以將心率降低降低三分之二以上這麼慢，這可以大幅延長他們憋氣的時間！！

順帶一提，別看樹懶慢吞吞的，他們也是會游泳的哦，而且他們在水中的速度可以比在陸地上整整快了3倍！！

雖然還是很慢...

許多動物都能用嘴巴呼吸，但也有只能靠鼻孔呼吸的動物，例如馬！

軟齶是我們口腔內可以分隔呼吸系統與消化系統的軟組織，防止你吃進去的食物不小心進入呼吸道而嗆到，雖然偶爾還是會嗆到...

而馬的軟齶又非常長，當他們張嘴時吃東西時，軟齶會幾乎把口腔與器官隔開，空氣無法直接由口腔進入氣管，因此馬沒辦法透過嘴巴呼吸。

兔子與嚙齒類動物也是相同的狀況，雖然這樣能夠讓他們進食時不會讓食物進入氣管而嗆到，但若碰上鼻塞、呼吸道感染等症狀，就會非常難受了😢

