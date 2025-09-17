快訊

9月起候鳥過境高峰 生多所：肉毒桿菌、車輛撞擊為候鳥主要威脅

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
野生動物急救站2013年至2024年候鳥救傷原因前10名。圖／生物多樣性研究所提供
野生動物急救站2013年至2024年候鳥救傷原因前10名。圖／生物多樣性研究所提供

每年9至10月正值東亞候鳥秋季過境高峰，冬候鳥也陸續南遷至台灣度冬。但根據農業部生物多樣性研究所野生動物急救站2013年至2024年統計，12年間共救治58種、335隻候鳥，主要威脅來自肉毒桿菌毒素中毒與車輛撞擊，其中前者以黑面琵鷺受影響最深；後者則反映日常交通已成候鳥存活的隱形殺手。

生多所分析候鳥救傷原因，其中肉毒桿菌毒素中毒占比最高，案例達107隻，其中105隻為黑面琵鷺，經施打抗毒素血清及進行支持療法，最終80隻康復重返野外，野放率達76.2%。這樣的高成功率主要來自抗毒素血清的使用，但因抗毒素血清昂貴且數量有限，目前僅能優先使用在瀕臨絕種保育類的黑面琵鷺身上，尚無法廣泛施打於所有中毒鳥類，因此了解其致病機轉並執行相應的棲地管理，才是更重要的解方。

生多所說，肉毒桿菌是一種常存在於土壤與水域的厭氧菌，在低氧、高溫、富含腐敗有機質的環境中，細菌會大量繁殖進而產生神經毒素，水鳥若誤食受汙染的食物或生物體，將出現弛緩性麻痺甚至死亡。尤其當濕地出現大量死亡魚類或腐爛植被，加上降雨減少、水位下降、含氧量降低，極易引發疫情，若未及時處理，鳥類屍體的堆積又會成為新的毒源，形成惡性循環。

而救傷原因的第二名的「撞擊」，經生多所調查，共有85隻候鳥因此入站，其中45隻（52.9%）為車輛撞擊，21（24.7%）為撞擊玻璃，最後分別僅有24.4%與52.4%的個體重返野外，整體野放率並不高。車輛撞擊一向是野生動物受傷的主要原因之一，不僅鳥類，哺乳類與爬蟲類亦深受其害，而所有因此入站的動物最終順利野放的比率僅22.0%，凸顯此類事故的高致死風險，因此交通安全不僅關乎人類，更與生態保育緊密相關。

黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒，進站時精神沉鬱、張口呼吸。圖／生物多樣性研究所提供
黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒，進站時精神沉鬱、張口呼吸。圖／生物多樣性研究所提供

