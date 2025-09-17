生命教育慰靈祭 北市立動物園中元普度離去夥伴
台北市立動物園今天表示，以慰靈祭追思往生動物夥伴的生命教育已有百年傳統，17日在園內舉辦「動物慰靈祭暨中元普度法會」，追思離去的非洲象「美代」等動物，並為牠們祈福。
台北市立動物園發布新聞指出，以慰靈祭追思往生動物夥伴已有百年傳統，每年會在農曆7月民俗中元節日期間舉行，緬懷離世的動物夥伴，同時為園區的動物、人們祈福，今天也邀請財團法人台北市木柵忠順廟在園內作業區進行「動物慰靈祭暨中元普度法會」。
動物園說，在動物園工作團隊依據醫療專業、動物福祉的照養下，園區動物夥伴在世期間，動物園也會與大眾分享牠們生命階段的各種樣態，然而動物夥伴仍會循著出生、逝去的自然定律經歷生命循環。
動物園舉例，像是這一年來，受喜愛的非洲象「美代」、棕熊「小喬」、白犀牛「犀敏」等動物夥伴的離去，令人感傷，也讓人們學習對生命放下執念，將逝去的生命經驗轉化為成長的養分。
動物園進一步說，慰靈祭的誕生即是生命教育，藉此向動物夥伴一路以來的陪伴表達思念、感謝，並為牠們祈福。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言