生命教育慰靈祭 北市立動物園中元普度離去夥伴

台北市立動物園今天表示，以慰靈祭追思往生動物夥伴的生命教育已有百年傳統，17日在園內舉辦「動物慰靈祭暨中元普度法會」，追思離去的非洲象「美代」等動物，並為牠們祈福。

台北市立動物園發布新聞指出，以慰靈祭追思往生動物夥伴已有百年傳統，每年會在農曆7月民俗中元節日期間舉行，緬懷離世的動物夥伴，同時為園區的動物、人們祈福，今天也邀請財團法人台北市木柵忠順廟在園內作業區進行「動物慰靈祭暨中元普度法會」。

動物園說，在動物園工作團隊依據醫療專業、動物福祉的照養下，園區動物夥伴在世期間，動物園也會與大眾分享牠們生命階段的各種樣態，然而動物夥伴仍會循著出生、逝去的自然定律經歷生命循環。

動物園舉例，像是這一年來，受喜愛的非洲象「美代」、棕熊「小喬」、白犀牛「犀敏」等動物夥伴的離去，令人感傷，也讓人們學習對生命放下執念，將逝去的生命經驗轉化為成長的養分。

動物園進一步說，慰靈祭的誕生即是生命教育，藉此向動物夥伴一路以來的陪伴表達思念、感謝，並為牠們祈福。

商品推薦