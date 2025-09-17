聽新聞
北榮醫療輔助犬退休 不忘討零食

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
全台第一隻駐點在安寧病房的「醫療輔助犬」oba（歐巴）昨天中午正式退休，台北榮總院長陳威明（右）親自出席感謝oba。記者蘇健忠／攝影
全台第一隻駐點在安寧病房的「醫療輔助犬」oba（歐巴）昨天中午正式退休，台北榮總院長陳威明（右）親自出席感謝oba。記者蘇健忠／攝影

全國第一隻由導盲犬轉職為醫療輔助犬的「Oba」（歐巴）昨天退休，四、五百名醫事人員、患者及家屬齊聚台北榮總大廳，歡送牠邁向另一個狗生旅程。院長陳威明為Oba別上一個象徵榮譽的退休獎牌，稱讚牠為「北榮永遠的員工及志工」。

退休儀式上，陳威明代表台北榮總及分院共約一萬多名員工，向Oba表達最高的敬意與謝意，他說，Oba是全台第一隻醫療輔助犬，在北榮安寧病房服務六年，今年十歲榮退，換算成人類年齡已是七十歲。

這是台北榮總創院以來，第一次為動物舉辦退休儀式，陳威明說「Oba值得這樣的退休儀式」，這六年來，Oba無私奉獻，不曾在病人面前叫過，更不會暴衝，讓安寧病房住院患者感受到有溫度、令人感動的心靈慰藉。

退休儀式現場，陳威明講得深情感人，但Oba卻不斷以前腳拍擊他的白袍，模樣可愛，目的就是吃上一口零食。陳威明說，「如果不餵Oba，太沒有人性了。」從口袋中拿出零食，讓Oba享用，引起現場笑聲。

癌友家屬孫瑞鴻說，先生罹患癌症後住在大德病房，預估只能撐二天，但最後撐了卅三天，謝謝Oba及醫護人員的一路陪伴。

