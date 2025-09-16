民眾提案落實動物安樂死 農業部：需社會更多支持

日前公共政策平台通過民眾提案，要求落實動物收容所人道安樂死。農業部今天邀相關單位開會、蒐集意見，考量部分人士對動物安樂死仍有質疑，要落實這項政策，需社會更多支持。

針對公共政策平台日前通過的提案「落實收容所人道安樂死，強化飼主責任管理，餵食者同管領人應依動保法承擔飼主責任」，農業部邀各縣市動保單位及民間動保團體開會，蒐集各方意見。

2017年6月起，公立動物收容所全面停止人道撲殺，造成目前多處收容所動物爆滿，部分動保團體認為，被收容的動物擠在狹小空間老死、病死，更是忽視動物福利；雖然動保法允許患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生的動物，不在禁宰殺範圍，但實際並未落實。

農業部動物保護司長江文全告訴媒體，「零撲殺」不是「零安樂」，目前公立收容所執行人道撲殺的比率不到1%，主要是社會部分人士對動物人道安樂死仍有不少質疑，很多獸醫生也不願執行，多數收容所仍採取盡量醫、盡量救的策略，要落實人道安樂死，有待取得更多的社會支持。

此外，不少民眾對餵食遊蕩動物反感，希望餵食者也應負起飼主責任。江文全說，是否該禁止餵養遊蕩動物，各方看法仍分歧，而根據法院判例，若有長期在包括公共出入場所、私領域餵食遊蕩動物，就可構成有管領遊蕩動物的事實；但各方對飼主、管領者的認定，仍有不同看法。

江文全說，將綜整各方看法後，預計9月底前回覆民眾在公共政策平台的提案。

