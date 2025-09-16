快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

民眾提案落實動物安樂死 農業部：需社會更多支持

中央社／ 台北16日電

日前公共政策平台通過民眾提案，要求落實動物收容所人道安樂死農業部今天邀相關單位開會、蒐集意見，考量部分人士對動物安樂死仍有質疑，要落實這項政策，需社會更多支持。

針對公共政策平台日前通過的提案「落實收容所人道安樂死，強化飼主責任管理，餵食者同管領人應依動保法承擔飼主責任」，農業部邀各縣市動保單位及民間動保團體開會，蒐集各方意見。

2017年6月起，公立動物收容所全面停止人道撲殺，造成目前多處收容所動物爆滿，部分動保團體認為，被收容的動物擠在狹小空間老死、病死，更是忽視動物福利；雖然動保法允許患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生的動物，不在禁宰殺範圍，但實際並未落實。

農業部動物保護司長江文全告訴媒體，「零撲殺」不是「零安樂」，目前公立收容所執行人道撲殺的比率不到1%，主要是社會部分人士對動物人道安樂死仍有不少質疑，很多獸醫生也不願執行，多數收容所仍採取盡量醫、盡量救的策略，要落實人道安樂死，有待取得更多的社會支持。

此外，不少民眾對餵食遊蕩動物反感，希望餵食者也應負起飼主責任。江文全說，是否該禁止餵養遊蕩動物，各方看法仍分歧，而根據法院判例，若有長期在包括公共出入場所、私領域餵食遊蕩動物，就可構成有管領遊蕩動物的事實；但各方對飼主、管領者的認定，仍有不同看法。

江文全說，將綜整各方看法後，預計9月底前回覆民眾在公共政策平台的提案。

人道 安樂死 農業部 動物收容所

延伸閱讀

回響／收容所安樂死業務遭愛心人士干預 民團：應以罰則遏止

回響／餵食者等同飼主 近10年法院認定案件達16件

台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

影／南投修法全縣禁用山豬吊...中央審查擬放寬 引爆動保團體怒火

相關新聞

回響／收容所安樂死業務遭愛心人士干預 民團：應以罰則遏止

「零撲殺」不等於「零安樂」，當年動物保護法修法時訂有排除條款，但政策卻愈走愈畸形，根據統計，去年全國動物收容所執行人道安...

回響／餵食者等同飼主 近10年法院認定案件達16件

今年7月，關注遊蕩犬議題的民眾在公共政策網路參與平台提案，要求落實收容所人道安樂死、強化飼主責任管理、餵食者同管領人應依...

影／北榮醫療輔助犬「Oba」今退休充滿感動 院長陳威明：內心非常不捨

台北榮總作為最有「溫度」的醫院，大德病房於民國108年1月引進導盲犬轉職為醫療輔助犬的「Oba」（歐巴），成為全台第一隻...

全台第一隻醫療犬oba退休 台北榮總百人歡送

全台第一隻駐點在安寧病房的「醫療輔助犬」oba（歐巴）中午正式退休，台北榮總院長陳威明親自出席感謝oba，並承諾oba退...

章魚觸手懂得分工 靈活手臂完成不同任務

章魚會用不同觸手完成不同任務！美國研究指出，在大多數動作中，章魚使用前臂的頻率比後臂更高…

小山羌深夜現身頭份市駐足幹道上 農業處漏夜將牠帶離

苗栗縣議員陳光軒昨深夜11點多接獲民眾通報，有1隻年幼山羌出現在頭份市中正一路的興華高中前方，引起民眾好奇圍觀、拍照，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。