回響／收容所安樂死業務遭愛心人士干預 民團：應以罰則遏止
「零撲殺」不等於「零安樂」，當年動物保護法修法時訂有排除條款，但政策卻愈走愈畸形，根據統計，去年全國動物收容所執行人道安樂僅百分之一，許多縣市甚至掛零，其中外界給予獸醫師的壓力為主因之一。保育團體表示，民眾干預收容所安樂死業務時，應祭出罰則來遏止，好讓合法業務順利進行。
本報陽光行動，7月曾報導台灣零撲殺修法十周年，雖然終止動物收容所十二夜安樂死的悲劇，但卻釀收容所爆量，以及所內獸醫師遭愛狗愛貓人士群起撻伐的龐大壓力。
農業部動物保護司今天下午召開公共政策網路參與平台提案「落實收容所人到安樂死，強化飼主責任管理，餵食者同管領人應依動保法承擔飼主責任」意見蒐集會議。
台灣野生動物救傷與保育學會獸醫師蕭舜庭表示，地方收容所獸醫師常說，不少民眾造成人道安樂業務上的困擾，中央主管機關應該提供所內獸醫師動物倫理的教育訓練，包括和安樂死的法規、心理輔導機制等，而承接動保司計畫的團體也應該要有嚴格專業的審核。
蕭舜庭強調，安樂死應該要回歸獸醫師專業，而非其他無相關專業的民眾參與其中，獸醫師執行安樂死時，非相關人員也不得進入該場域，若有民眾威脅獸醫師，中央主管機關也應該保護獸醫師的人身安全。
台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠指出，現在只看到充滿鄉愿的人出來批評獸醫師，卻看不到中央主管機關保護依法執行的人，如果有民眾或團體干預人道安樂業務，祭出罰則才能讓第一線執法的獸醫師安心做事，收容所也才能正常運作，動保司應該要給予第一線支持。
「落實收容所人到安樂死，強化飼主責任管理，餵食者同管領人應依動保法承擔飼主責任」提案策畫暨協作會議統籌人瑭芯表示，動保法有現行法規給予獸醫師執行安樂的法源，如果真的有落實，為何政府會放任這些人霸凌獸醫師？地方執行安樂死業務為何會被部分人士綁架？
獸醫師劉正吉表示，動物和人都需要被尊重，「但當我們過於尊重動物的時候，就會讓收容所的獸醫心灰意冷。」
