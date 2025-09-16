回響／餵食者等同飼主 近10年法院認定案件達16件
今年7月，關注遊蕩犬議題的民眾在公共政策網路參與平台提案，要求落實收容所人道安樂死、強化飼主責任管理、餵食者同管領人應依動保法承擔飼主責任等訴求，短時間內達到5000人的附議門檻。根據近10年餵養遊蕩動物引致人犬衝突民事損害賠償或刑事過失傷害案件之飼主認定研析，認定為飼主案件計16件，非屬飼主案件僅2件。
本報陽光行動7月曾報導台灣零撲殺修法十周年，雖然終止動物收容所十二夜安樂死的悲劇，但卻釀收容所爆量，最慘的台南出現卅犬隻同籠關到老死的現象；而路上遊蕩犬成群頻釀傷人車禍，也成野生動物新天敵，遊蕩動物減量政策上已陷入三輸困局。
本次公共政策網路參與平台提案「落實收容所人到安樂死，強化飼主責任管理，餵食者同管領人應依動保法承擔飼主責任」提案，提案人「炸蝦」指出，長年以來政策與民眾輿論過度強調「TNR」，讓遊蕩犬貓管理走向一個完全錯誤的方向，「回置」變成棄養的藉口，並且忽視「末端」所帶來的實際衝擊與問題，包含遊蕩犬貓的動物福利、人犬衝突、經濟損失、野生動物受害、生態破壞、狂犬病，各種疾病傳播風險及收容所爆滿。
此外，安樂死程序早已有嚴謹審核機制，必須由兩位以上獸醫師共同評估，並嚴格依照程序進行，卻因主管機關懼於輿論與動保團體壓力，選擇逃避。當人道安樂死被惡意汙名化，真正受苦的是那些無法言語求助的動物。
再者，餵食者應同管領人，應依動保法承擔飼主責任，許多人以愛心之名餵食，卻不負任何責任，導致族群失控、危害擴大，唯有明確連結餵食與法律義務，才能保障動物與公共安全。
農業部安排今日召開意見蒐集會議，動保司表示，經彙整2014年至2024年因餵養遊蕩動物引致人犬衝突的民事損害賠償或刑事過失傷害案件，共計19案，餵養遊蕩動物行為究否認定為飼主，經法院認定非屬飼主案件計2件，認定為飼主案件計16件。個案認定為飼主的原因，包含長期餵養且任犬隻自由進出私領域範圍者、以繫繩關籠等方式限制犬隻行動並餵食者、餵養者自承為飼主者等。
提案策畫暨協作會議統籌人瑭芯表示，根據立法院公報指出，飼主定義為動物所有人或實際管領動物之人，現在有人餵狗又有取名字，結果狗闖禍了就說不是自己狗，等狗出意外了就要別人跪靈堂，動保司是這樣放縱的嗎？
馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，馬頭山不只有野生動物，也有遊蕩犬被路殺，明知道這樣的環境是危險的，餵食者屢勸不聽，餵食是害狗，是錯愛的表現。
台灣愛狗人協會理事長顏杏娟則認為，無論是結紮還是收容，捕捉時都要和遊蕩犬建立關係，而餵養就是最有效的方式。
