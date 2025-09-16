影／北榮醫療輔助犬「Oba」今退休充滿感動 院長陳威明：內心非常不捨

台北榮總作為最有「溫度」的醫院，大德病房於民國108年1月引進導盲犬轉職為醫療輔助犬的「Oba」（歐巴），成為全台第一隻輔助治療犬駐點在安寧病房，陪伴、療癒無數病人及家屬。至今，Oba在北榮已經工作6年，今天台北榮總在中正樓一樓大廳為Oba舉行盛大退休儀式，現場湧入4、500人歡送Oba。台北榮總院長陳威明表示，心中對Oba退休充滿不捨，今天場面溫馨、感人，歐巴將成為榮總永遠的員工及志工，繼續帶來溫暖與歡笑。

陳威明說，他代表台北榮總及分院共約一萬多名員工，向Oba表達最高的敬意與謝意，Oba今年10歲榮退，換算成人的年齡是70歲，Oba是全台第一隻醫療輔助犬，「Oba」名字在韓語中是女生稱呼親密的哥哥，「Oba年齡比我大，我叫牠Oba也是對的」，而Oba在北榮服務6年，幫助了無數的病人。如今Oba退休，他說，其實內心非常不捨，但Oba已經10歲了，還是要讓牠繼續過牠的生活。

許多同仁說，在北榮服務30年退休，不見得有退休儀式，但Oba卻有。陳威明說，Oba無私的奉獻，沒有領半毛退休金，且沒有在病人面前叫過，更沒有暴衝的動作嚇到病人，由於Oba動作緩慢、走路也慢，成為醫療輔助犬的優點，不會造成病人壓力，提供病人有溫度、感動的服務，Oba值得這樣的退休儀式。

今天退休儀式中，曾受到Oba心理慰藉的家屬孫瑞鴻說，先生罹患癌症住在大德病房原來說只能撐2天，但最後撐了33天，謝謝Oba及醫護人員，當先生離開大德病房時，兩位護理師深深的一鞠躬，她不認識每一個人，但在這邊因為愛而延續下去，愛是流動的、有能量的。孫瑞鴻更自備一件超人裝送給Oba，謝謝Oba像超人一樣，在先生離世時，全家人最痛的時候，陪伴在孩子的身邊。

吳佩芸小朋友說，去年一月爸爸住在安寧病房時，當時心情十分緊張，但在爸爸住院的3個月裡，Oba就像朋友一樣，一直陪在我們的身邊，就想卡通中的神奇狗狗，讓我的內心充滿溫暖。

今天退休儀式現場充滿感謝、笑聲，Oba在退休儀式中，不斷用前腳去拍院長陳威明的白袍，希望可以獲得零食，陳威明笑說，如果不餵Oba，如此太沒有人性了，便從口袋中拿出零食，讓Oba享用，也引起現場的笑聲，陳威明也感謝長期以來照顧Oba的護理師劉曉菁，每天幫牠刷牙、洗澡，讓Oba在病房沒有掉過半根毛，給予病人最好的服務。而新的醫療輔助犬「Olga」也正式交接，成為北榮第二隻的醫療輔助犬。

台灣輔助犬公益基金會執行長、台灣導盲犬協會秘書長陳威廉說，不論是導盲犬、醫療輔助犬每年都會經過獸醫師的健康檢查，確保犬隻的工作狀況，如果在7、8歲時，檢查出心臟老化、骨骼關節退化，如果不適合繼續工作，就會讓犬隻退休，如果健康無虞，多會讓犬隻在10歲時退休。

Oba由於個性有溫和、穩定的特質，十分適合成為醫療輔助犬，陳威廉說，接任的「歐佳」（Olga）也有相同的特質，經在導盲犬協會訓練2年，其在賣場、百貨公司、火車、貓空纜車，甚至站在高空的透明玻璃上等任何環境，牠都不會緊張，並到醫院實習3個月確保與病人能有好的互動。 全台第一隻駐點在安寧病房的醫療輔助犬「Oba」（歐巴）今中午正式退休，一位安寧病房的家屬孫小姐（圖），分享感謝Oba陪伴她先生到離去，從原本預估2天到先生支撐了33天，並特別贈送牠一件「超人裝」，表示對她們家而言，Oba就是超人。記者蘇健忠／攝影 全台第一隻駐點在安寧病房的醫療輔助犬「Oba」（歐巴）（中）今中午正式退休，台北榮總院長陳威明親自出席感謝，並承諾Oba退休到終老有任何需要，他會私人負擔。今數百人出席10歲Oba退休儀式，歡送Oba。記者蘇健忠／攝影 全台第一隻駐點在安寧病房的醫療輔助犬「Oba」（歐巴）今中午正式退休，台北榮總院長陳威明（中）親自出席感謝，並見證牠與三歲新的接任犬（歐佳）Ｏlga（左）的交接儀式。記者蘇健忠／攝影 全台第一隻駐點在安寧病房的醫療輔助犬「Oba」（歐巴）（左）今中午正式退休，台北榮總院長陳威明（右）親自出席感謝Oba付出。Oba在台上與陳院長互動密切，會握手，或用前腳碰院長。記者蘇健忠／攝影

