全台第一隻醫療犬oba退休 台北榮總百人歡送

全台第一隻駐點在安寧病房的「醫療輔助犬」oba（歐巴）中午正式退休，台北榮總院長陳威明親自出席感謝oba，並承諾oba退休到終老有任何需要，他會私人負擔。數百人出席十歲的oba退休儀式，歡送牠，並見證牠與三歲新的接任犬Ｏlga（歐佳）的交接儀式。

一位安寧病房的家屬孫小姐，分享感謝oba陪伴她先生到離去，從原本預估2天到先生支撐了33天，並特別贈送牠一件「超人裝」，表示對她們家而言oba就是超人。

