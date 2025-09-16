章魚觸手懂得分工 靈活手臂完成不同任務

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
在大多數動作中，章魚使用前臂的頻率比後臂更高，相同或相鄰的手臂可以同時進行多種運動。（Photo by Dear Sunflower on Unsplash under C.C License）
章魚會用不同觸手完成不同任務！美國研究指出，在大多數動作中，章魚使用前臂的頻率比後臂更高，相同或相鄰的手臂可以同時進行多種運動，包括縮短、伸長、彎曲和扭曲等四種變形。對此，章魚觸手的靈活性，可為其複雜行為和多任務執行上，提供新的見解。

八隻觸手不同動作

衛報》報導，大西洋大學和伍茲霍爾海洋生物實驗室發現，章魚八隻觸手的某些動作（例如爬行或降落傘攻擊）會比其他動作（例如向後游泳）需要更多的手臂運動。研究團隊分析25段長達一分鐘的影片，涵蓋了三個物種的25隻野生章魚。

每段影片中，研究人員對章魚的行為進行分類，例如取物或行走，接著對所涉及的手臂運動進行分類，例如捲曲肢體或將肢體伸出身體。研究人員指出，在大多數動作中，章魚使用前臂的頻率比後臂更高，但也會有例外情況。

此外，研究團隊也觀察章魚手臂變形的四種方式（縮短、伸長、彎曲和扭曲），並分析在每一次動作中所涉及的種類。結果顯示，相同或相鄰的手臂可以同時進行多種運動，而八條手臂都能夠展開所有動作和變形。

章魚觸手靈活性

ScienceAlert》報導，儘管沒有發現章魚喜歡使用右臂還是左臂，但頭足綱動物確實更喜歡使用前臂而非後臂，尤其更常使用前兩對觸手進行伸展、抬起、放下和捲曲等運動。該研究共同作者布雷施指出，章魚在許多不同的環境和任務中都可以非常靈活和適應。

對此，章魚觸手的靈活性能夠以其他無脊椎動物無法掌握的方式與周圍環境互動，除了在複雜行為和多任務執行上提供新的見解，同時也可能對海洋科學以外的領域帶來幫助。

