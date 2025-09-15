快訊

小山羌深夜現身頭份市駐足幹道上 農業處漏夜將牠帶離

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
這隻小山羌深夜現身興華高中前、呆立在車流頻繁的縣道上，最後由縣府林務自然保育科人員將牠安全帶離。圖／陳光軒提供
這隻小山羌深夜現身興華高中前、呆立在車流頻繁的縣道上，最後由縣府林務自然保育科人員將牠安全帶離。圖／陳光軒提供

苗栗縣議員陳光軒昨深夜11點多接獲民眾通報，有1隻年幼山羌出現在頭份市中正一路的興華高中前方，引起民眾好奇圍觀、拍照，陳前往現場查看並通報警方與縣府農業處協助處理，最後才由林務自然保育科人員將山羌安全帶離。

山羌通常出現在山區，難得現身人煙較多的區域！縣府林務自然保育科人員表示，昨晚合作的團體帶走山羌後，發現山羌並無外傷，研判應該是在縣道上被出沒的車輛及強光嚇到，才會停留在該處。

經確認該隻山羌為年幼山羌，並未確認性別；今天上午9點多，該隻山羌恢復活力後，已完成野放讓牠回歸山林。

陳光軒說，接獲通報後趕到現場，發現山羌難以移動，雖然深夜車輛較少，但因中正一路屬於苗124幹道，車流頻繁，加上有不少人圍觀、拍照，他也請警方協助維持交通，通報縣府後將山羌接走。

林務自然保育科長張葦說，研判該隻山羌應該被其他動物驅趕才會跑至興華高中前，若民眾發現類似狀況可通報縣府處理。

