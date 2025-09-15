黑琵季要來了927相約台江見 鳥友期待瀕危諾氏鷸再現蹤
每年10月至翌年3月是黑面琵鷺來臺灣度冬的季節，台江國家公園管理處特別舉辦一年一度的「台江黑琵季」，要和大家一起守護生態、分享濕地之美。今年的開幕活動「黑琵來做伙」將在9月27日於台江國家公園遊客中心前廣場登場，並有闖關集章玩轉扭蛋送禮品活動。
台江處指出，開幕活動結合在地保育團體、政府機關及社區力量，共同推出多元內容，包含生態攤位闖關集章、創意DIY體驗、在地美食市集等，讓民眾在參與活動的同時，也能認識生態、支持地方。9月27日（周 六）上午10點30分舉行開幕儀式，11點至16點30分舉辦闖關集章活動（免報名參加），完成闖關即可玩轉扭蛋，有機會兌換美食區折價券及限量特色紀念品共500份。活動兼具趣味與知識，讓大小朋友在遊戲中了解保育的重要，並思考如何以更友善的態度與行動守護環境。活動相關訊息請至台江國家公園網站查詢（網址https://www.tjnp.gov.tw）。
在黑琵季期間，除了黑面琵鷺外，還有許多候鳥可觀賞。台江處委由台南鳥會調查黑面琵鷺數量，上季記錄的黑琵數量，最高峰是1月中旬的3993隻，3月8日記錄到2975，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄。
七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟今年1月4日也在七股、將軍的鹽田濕地進行「台灣新年數鳥嘉年華」冬季鳥類調查，共記錄到90種鳥類，數量超過2萬5千隻，包含諾氏鷸、小濱鷸、小黑背鷗、斑尾鷸、紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗與黑面琵鷺等珍稀遷徙水鳥，也是3年來最佳鳥況，其中全球瀕危的遷徙候鳥諾氏鷸已是第9年回到將軍鹽田，今年是否會再來，鳥友很期待。
