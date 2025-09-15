快訊

江祖平指控遭下藥性侵偷拍 檢警今搜索帶回三立前副總之子龔益霆

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

聽新聞
0:00 / 0:00

黑琵季要來了927相約台江見 鳥友期待瀕危諾氏鷸再現蹤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處迎接黑面琵鷺，舉辦「台江黑琵季」。圖／台江處提供
台江國家公園管理處迎接黑面琵鷺，舉辦「台江黑琵季」。圖／台江處提供

每年10月至翌年3月是黑面琵鷺來臺灣度冬的季節，台江國家公園管理處特別舉辦一年一度的「台江黑琵季」，要和大家一起守護生態、分享濕地之美。今年的開幕活動「黑琵來做伙」將在9月27日於台江國家公園遊客中心前廣場登場，並有闖關集章玩轉扭蛋送禮品活動。

台江處指出，開幕活動結合在地保育團體、政府機關及社區力量，共同推出多元內容，包含生態攤位闖關集章、創意DIY體驗、在地美食市集等，讓民眾在參與活動的同時，也能認識生態、支持地方。9月27日（周 六）上午10點30分舉行開幕儀式，11點至16點30分舉辦闖關集章活動（免報名參加），完成闖關即可玩轉扭蛋，有機會兌換美食區折價券及限量特色紀念品共500份。活動兼具趣味與知識，讓大小朋友在遊戲中了解保育的重要，並思考如何以更友善的態度與行動守護環境。活動相關訊息請至台江國家公園網站查詢（網址https://www.tjnp.gov.tw）。

在黑琵季期間，除了黑面琵鷺外，還有許多候鳥可觀賞。台江處委由台南鳥會調查黑面琵鷺數量，上季記錄的黑琵數量，最高峰是1月中旬的3993隻，3月8日記錄到2975，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄。

七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟今年1月4日也在七股、將軍的鹽田濕地進行「台灣新年數鳥嘉年華」冬季鳥類調查，共記錄到90種鳥類，數量超過2萬5千隻，包含諾氏鷸、小濱鷸、小黑背鷗、斑尾鷸、紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗與黑面琵鷺等珍稀遷徙水鳥，也是3年來最佳鳥況，其中全球瀕危的遷徙候鳥諾氏鷸已是第9年回到將軍鹽田，今年是否會再來，鳥友很期待。

台江國家公園管理處迎接黑面琵鷺，舉辦「台江黑琵季」。圖／台江處提供
台江國家公園管理處迎接黑面琵鷺，舉辦「台江黑琵季」。圖／台江處提供

台江 濕地 黑面琵鷺

延伸閱讀

「阮有一個夢」台南2阿公學作曲 自辦人生演唱會「圓夢」

曾掀扭蛋之亂、吉伊卡哇又來了！藏壽司18款新聯名 這幾間還能抽周邊

台南夏日音樂節將軍吼 大批樂迷風雨無阻嗨翻

台南將軍吼明後天登場 首放「彩色千輪」盼走出災後困境

相關新聞

福島連傳熊出沒肇事！民宅寵物犬遭咬死 長照機構玻璃被撞破

根據日媒「福島民友新聞」、「朝日新聞」報導，福島縣連續兩天傳出熊闖入民宅與長照機構事件。一隻寵物犬遭攻擊死亡，所幸住民與機構內人員均無受傷，警方已在周邊加強巡邏並呼籲提高警覺。

黑琵季要來了927相約台江見 鳥友期待瀕危諾氏鷸再現蹤

每年10月至翌年3月是黑面琵鷺來臺灣度冬的季節，台江國家公園管理處特別舉辦一年一度的「台江黑琵季」，要和大家一起守護生態...

幼貓誤陷黏鼠板險喪命 重獲新生後成為有緣人的萌寵

新北市動保處近日接獲永和區中正路店家通報，發現一隻幼貓誤踩黏鼠板受困，情況危急，立即派員前往救援，將幼貓安全帶回中和動物...

「小寶，你在哪？」彰化飼主懸賞10萬元 只盼愛鳥回家

「小寶，你在哪，家人在等著你趕快回家」，彰化縣顏先生飼養的金頭凱特鸚鵡「小寶」，本月1日在彰化市金馬路從籠裡飛走，至今1...

黃頭鷺2小時14群飛越山谷遊客驚呼！ 樟湖村民透露這時段最好看

雲林縣古坑鄉每年8至9月間，成千上萬的黃頭鷺飛越清水溪山谷，雪白的鷺群隨著風向變換隊形，時而像一條白龍，時而像一頭巨鯨，...

影／高樹鄉獼猴逛大街爬民宅 農業處誘捕沒抓到提醒居民小心

屏東縣高樹鄉司馬村、舊寮村、菜寮村近日在街上出現獼猴逛大街、爬電線桿、民宅陽台、欄杆，村民憂心，菜寮村長蕭惠眞生氣說，猴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。