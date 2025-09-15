快訊

福島連傳熊出沒肇事！民宅寵物犬遭咬死 長照機構玻璃被撞破

聯合新聞網／ 綜合報導
日本福島連日傳出寵物犬和長照機構遭熊襲擊的消息。 示意圖／ingimage
日本福島連日傳出寵物犬和長照機構遭熊襲擊的消息。 示意圖／ingimage

根據日媒「福島民友新聞」、「朝日新聞」報導，日本福島縣連續兩天傳出熊闖入民宅與長照機構事件，一隻寵物犬遭攻擊死亡，所幸住民與機構內人員均無受傷，警方已在周邊加強巡邏並呼籲提高警覺。

14日晚間9時20分左右，喜多方市的一處住宅傳出「寵物犬遭熊襲擊」的報案電話。警方指出，30多歲男性屋主聽到犬隻在屋外急促吠叫，打開落地窗查看時，一頭約1.5公尺高的熊從外側撕扯室內窗簾逼近中，男子立刻關上窗戶，但熊隨後破壞紗窗。

男子緊急叫醒家人再返回屋前時，熊已離開，但屋外的狗已受傷死亡，住戶則無人受傷。喜多方警署出動巡邏車在附近警戒，並向鄰里發布注意訊息。

而13日的清晨6時35分，南會津町田部的一間長照機構也通報「有熊闖入」。警察據報趕抵現場發現，一樓公共大廳的落地窗玻璃被撞破，現場留有熊隻入內痕跡。事發當時館內有1名夜班職員與6名住民，皆平安無事。

機構表示，夜班結束準備交接的職員先在庭院目擊約1公尺高的熊，隨即見其朝人的方向衝來並撞破玻璃闖入。熊在大廳徘徊約5到10分鐘後離去，警方於6時50分抵達時，地面留有熊的血跡與毛髮，碎玻璃四散。機構代表受訪時說，平時附近鮮少傳出民眾目擊熊隻出沒的消息，「若是白天、住民集中在一樓活動時被闖入，後果不堪設想。」

