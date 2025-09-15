幼貓誤陷黏鼠板險喪命 重獲新生後成為有緣人的萌寵

新北市動保處近日接獲永和區中正路店家通報，發現一隻幼貓誤踩黏鼠板受困，情況危急，立即派員前往救援，將幼貓安全帶回中和動物之家協助脫困並進行健康檢查。這隻幸運獲救的小貓「麻糬」，在細心照護下恢復健康，近日找到溫暖新家，開啟幸福新生活。

永和區中正路一店家因長期鼠患，在店內放置捕鼠籠及黏鼠板。這是第一次發現有小貓被黏住，店家立即通報動保處。救援人員抵達現場時，發現約2個月大的「麻糬」，左側胸腹部與四肢毛髮多處緊黏黏鼠板，動彈不得，立即將小貓及黏鼠板帶回動物之家。動保員邱麗芳小心翼翼使用食用油逐步溶解膠質，將「麻糬」與黏鼠板分離，避免二次傷害，並經過三次清洗才完全去除殘膠。

經過獸醫師黃繼霆評估，「麻糬」僅有輕微脫水與皮膚刺激反應，整體健康狀況良好。在安置期間，動保團隊為牠進行體內外寄生蟲驅除、健康檢查、疫苗注射及營養補給。經過一段時間細心照護，「麻糬」恢復健康，並被愛心家庭領養，開啟幸福「貓生」。

新北市動保處提醒，黏鼠板雖可捕捉鼠害，但極易誤傷流浪犬貓、鳥類或其他野生動物，甚至造成生命危險。建議民眾改採捕鼠籠等友善捕鼠方式，或尋求專業除害公司協助，以避免發生憾事。民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，可立即聯絡動保處24小時電話02-2959-6353或撥打1959，動保處將即刻派員救援。 認養人與收養的幼貓「麻糬」互動。圖／新北市動保處提供 新北永和區中正路有店家通報，發現一隻幼貓誤踩黏鼠板受困，情況危急。圖／新北市動保處提供 經過一段時間的細心照護後，「麻糬」恢復健康，進入有緣的領養家庭，開啟幸福新篇章。圖／新北市動保處提供 約2個月大的幼貓「麻糬」，左側胸腹部與四肢毛髮多處緊黏黏鼠板，動彈不得。圖／新北市動保處提供 幼貓「麻糬」脫困後，也遇到有緣的收養人，在新家備受寵愛。圖／新北市動保處提供

