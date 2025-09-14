「小寶，你在哪？」彰化飼主懸賞10萬元 只盼愛鳥回家

「小寶，你在哪，家人在等著你趕快回家」，彰化縣顏先生飼養的金頭凱特鸚鵡「小寶」，本月1日在彰化市金馬路從籠裡飛走，至今13天仍遍尋不著，他先是懸賞6萬6千元協尋，即接獲不少訊息，甚至來自澎湖，卻都不是「小寶」 ，最近再加碼到10萬元，人鳥情感令人感動。

家住北斗鎮的顏先生說，一年多前，他養了三隻來自南美的金頭凱特鸚鵡，只有「小寶」存活，從雛鳥就是用專用的奶一口一口餵食長大；「小寶」特別粘人，愛撒嬌，還愛跟人睡，極受家人寵愛，平時在室內就放出鳥寵，在室內飛上飛下，都相安無事。

顏先生說，直到本月1日與家人帶著「小寶」到彰化市金馬路2段到3段附近，約晚間9時30分許，由於不小心讓鳥籠掉落地上，嚇到小寶，從開啟的鳥籠飛走，到今天已經13天，仍然沒有消息，令家人心急如焚。

為了尋找「小寶」，顏先生在臉書社團「彰化人大小事」， 貼出「急尋愛鳥」啟事，聲聲呼喚 「小寶.你在哪，家人在等著你趕快回家了」，他公布小寶飛走時間及地點，以及鈦銀色腳環號碼「集鸚社-Oxx」，如果有人發現或拾獲小寶，他將提供6萬6千元紅包，並從9月10日起，加碼到10萬元。

重賞之下，即有不少訊息傳來，顏先生說，除彰化以外，包括新竹、苗栗，甚至澎湖都有熱心民眾提供訊息，有的則附照片，但經他仔視檢視後，都不是「小寶」。

一隻金頭凱特鸚鵡的價錢不過1萬5千元，顏先生卻祭出10萬元懸賞協尋「小寶」，很多人對於此一人鳥感情都十分感動，顏先生說，「小寶是我家人，這感情不是錢可以買得到的 」，他期待如果有人發現或拾獲小寶，請立即跟他聯繫（手機號碼0939-266813 ），好讓小寶回到自己的家。 彰化縣顏先生飼養的金頭凱特鸚鵡「小寶」，本月1日在彰化市金馬路從籠裡飛走，至今13天仍遍尋不著，懸賞10萬元協尋，人鳥情感令人感動。圖／顏先生提供

