黃頭鷺2小時14群飛越山谷遊客驚呼！ 樟湖村民透露這時段最好看

雲林縣古坑鄉每年8至9月間，成千上萬的黃頭鷺飛越清水溪山谷，雪白的鷺群隨著風向變換隊形，時而像一條白龍，時而像一頭巨鯨，有時更像一支穿心箭，十分壯觀，令遊客目不暇給、驚呼連連。

古坑鄉民指出，黃頭鷺是台灣常見的鳥類，早年黃頭鷺愛站在牛背上因而也被稱「牛背鷺」，每年入秋後北部的黃頭鷺會開始往南遷徙度冬，隔年再北返，因此每年8、9月即在白露期間，在中部地區常可見鷺群沿著清水溪經南投竹山、雲林樟湖、嘉義太興村等山谷群飛。

樟湖村洪姓民表示，每年9月初至10月底在樟湖村縣道149甲線，只要站在路旁往清水溪山谷眺望，常可觀賞到大批黃頭鷺成群結隊飛越谷間，本月4日左右從下午4點多到6點多，一群接著一群到訪，許多鳥友記錄2個小時約有14個群隊飛過，少者幾百隻，多者上千隻，十分壯觀。

陳姓遊客說，他和朋友接連兩天都上山賞鳥，幸運都有看到黃頭鷺群飛越山谷的景象，他們都用手機拍下美景，尤其黃頭鷺群飛山谷，像空軍機隊表演一般，隨地形、風向變化隊形，有像白龍飛騰、也有像巨鯨遨遊雲海，既有趣也感嘆大自然的奇妙。

村民也透露最佳賞鳥時段，指9月到10月底只要不下雨，雨勢不大，下午2、3點到5、6點是樟湖觀賞黃頭鷺飛越最佳時間點，歡迎大家把握機會上山觀賞壯麗的「白龍過境秀」。 雲林坑鄉樟湖村開始有黃頭鷺群隊飛越清水溪山谷，一群接著一群飛越，十分壯觀。圖／古坑洪姓鄉民提供

商品推薦