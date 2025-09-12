快訊

影／高樹鄉獼猴逛大街爬民宅 農業處誘捕沒抓到提醒居民小心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉清晨出現獼猴在大馬路上。圖／高樹鄉菜寮村長蕭惠眞提供
屏東縣高樹鄉司馬村、舊寮村、菜寮村近日在街上出現獼猴逛大街、爬電線桿、民宅陽台、欄杆，村民憂心，菜寮村長蕭惠眞生氣說，猴子在舊寮、菜寮村間出沒，趁天微亮時晃蕩，提醒村民小心安全。農業處表示，近日接獲民眾通報，趕抵現場時沒有抓捕到，第一次先驅趕，之後有放置誘捕籠誘捕，但仍未捉到。

高樹鄉公所指出，高樹鄉位在沿山公路旁，旁邊是山區，先前也有猴子出現在堤防等地點，近日接獲反映，公所協助通報農業處，農業處委外廠商不可能24小時蹲點，農業處提供誘捕籠。高樹鄉大津瀑布山區也是會經常看見猴子出現場域，會提醒民眾注意安全。

農業處提醒，遇到猴子出現，如果沒有食物，獼猴不會主動攻擊人類，呼籲民眾不要靠太近，也不要對獼猴有太大動作，從鄉民提供獼猴照片，研判是公的落單的獼猴。舊寮村長仍協助在附近大廟宇旁龍眼樹附近，放置食物協助捕捉獼猴。

菜寮村長蕭惠眞生氣的說，猴子出現在大街上，還跑到住家陽台欄杆，該戶是四代同堂，怕猴子出現嚇到老人家、小朋友。

農業處動保科表示，近3周接連接獲報案，最早里港鄉8月28日下午4時55分，里港鄉三廍村附近有民眾報案看到猴子出現，到場後未發現。8月29日上午9時42分接獲報案，高樹鄉司馬村和美巷附近猴子出沒，猴子爬住家陽台、電線桿、電線上與屋頂。當時提供誘捕籠給司馬村長，放在廟附近龍眼樹旁，誘捕籠內放香蕉等食物，但仍沒抓到獼猴。

9月7日上午11時許，菜寮村長蕭惠眞接獲民眾反映，猴子出沒村莊內，爬到住家屋頂、陽台、走在馬路正中間，蕭惠眞無奈說，動保科僅提供誘捕籠，她認為籠子太小了，不好抓捕獼猴。

蕭惠眞說，猴子近日接連頻繁出現村莊內，慶幸未造成民眾受傷，未接到農民反映農作物受損，現階段獼猴到處晃盪被發現。

屏東縣高樹鄉出現獼猴爬上電線桿。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉近日出現獼猴爬到電線桿。圖／高樹鄉菜寮村長蕭惠眞提供
屏東縣高樹鄉近日出現獼猴爬到電線桿。圖／高樹鄉菜寮村長蕭惠眞提供
屏東縣高樹鄉近日出現獼猴爬到民宅。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉近日出現獼猴爬到民宅。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉出現台灣獼猴爬上民宅陽台欄杆。圖／高樹鄉菜寮村長蕭惠眞提供
屏東縣高樹鄉近日出現獼猴爬到民宅。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉近日出現獼猴爬到民宅。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉出現獼猴爬電線。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉出現台灣獼猴。圖／高樹鄉菜寮村長蕭惠眞提供
屏東縣高樹鄉近日出現獼猴爬到民宅屋底。圖／高樹鄉菜寮村長蕭惠眞提供
猴子 農業處

相關新聞

影／高樹鄉獼猴逛大街爬民宅 農業處誘捕沒抓到提醒居民小心

屏東縣高樹鄉司馬村、舊寮村、菜寮村近日在街上出現獼猴逛大街、爬電線桿、民宅陽台、欄杆，村民憂心,菜寮村長蕭惠眞生氣說,猴...

