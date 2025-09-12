「不明生物」現身雲南虎跳峽 頭長犄角！網民驚呼「是龍嗎？」

近日，有網友稱在雲南虎跳峽見到頭長犄角的「不明生物」，更驚呼「是龍嗎？」

網上影片顯示，有黃色不明生物在虎跳峽水中游動，形狀不像魚類，且頭上有角、身長而直。影片拍攝者還驚呼，「是龍嗎？」

對此，虎跳峽鎮政府周四（9月11日）回應稱，影片中的「不明生物」實際上是麝子，屬國家二級保護動物。

迪慶藏族自治州生態環境局工作人員也表示，影片中的生物像原麝（Moschus moschiferus），是麝科、麝屬的動物。

工作人員續稱，原麝頭小、眼大，耳長而直立，尾短，四肢細長，後肢長於前肢，雌雄均無角，全身暗褐色。麝子在當地也叫做獐子，會游泳。

文章授權轉載自《香港01》

